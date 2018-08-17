İngilizce Çeviride Kültürün Etkisi İhmal Edilmemelidir

Pek çok kişi İngilizce tercüme işleminin yerine getirilmesi için İngilizce bilgisinin yeterli olacağını düşünmektedir...

Pek çok kişi İngilizce tercüme işleminin yerine getirilmesi için İngilizce bilgisinin yeterli olacağını düşünmektedir. Sahip olunan bu düşünce gerçekleştirilen başarısız tercüme tecrübeleri ile sonuçlanarak onca zaman ve maddi kayıplarla karşılaşılmasına neden olmaktadır. İngilizce de dahil olmak üzere Dünya üzerinde kullanılan tüm dilleri milletlerin kültürü oluşturmakta, dillere tam olarak hakim olabilmek için çeviri yapılacak dilin kültürüne hakim olmak gerekmektedir. Okullarda öğrenilen İngilizce her ne kadar ileri seviyede olsa da kültür ile harmanlanmadığı zaman tercüme işlemleri için yetersiz kalmaktadır.

Ankara tercüme bürosu olarak profesyonel çeviri hizmetleri vermekte olup yeterli Mütercim-Tercüme mezunu kadromuzla yetinmeyerek dillerin kültürleri hakkında tüm personellerimizin gerekli bilgiye sahip olmasını sağlamaktayız. İngilizce tercüme konusunda TS EN ISO 17100 standardı gereği olarak hizmet verebilmeyi sürdürebilmek için İngiliz kültürü ile dilini ayrı değerlendirmeyerek çevrilmesi gereken içerik ne olursa olsun kusursuzca tercümesi gerçekleştirilmektedir.

Acil İhtiyaçlarınıza Uygun Hızlı Tercümeler

Vermiş olduğumuz profesyonel hizmetin gereği olarak müşterimizin ihtiyaçlarını ön planda tutmak firma olarak ilkemiz haline gelmiştir. Acil çeviri talebi ile firmamıza talepte olan müşterilerimizi geri çevirmeyerek talep ettikleri zamana kadar çevirisini istedikleri metni hızlı bir şekilde tercüme etmekteyiz. Müşterilerimizin acil ihtiyacı nedeniyle başvurması hizmet kalitemizi düşürmemize neden olmamaktadır. Siparişiniz ne kadar acil olursa olsun firmamızın gerçekleştirdiği İngilizce tercüme kusursuz bir şekilde zamanında teslim edilecektir.