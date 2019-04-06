İngiltere'de İlk Finalist
İngiltere Federasyon Kupası'nda ilk finalist, Brighton & Hove Albion'u 1-0 mağlup eden Manchester City oldu
A+A-
İngiltere'de İlk Finalist
ANKARA Anadolu Ajansı - İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City, Brighton & Hove Albion'u 1-0 yenerek finale yükseldi.
Başşehir Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan kupanın yarı final gayretinde Manchester City ile Brighton & Hove Albion karşılaştı.
Kupayı daha evvel 5 kere evine götüren Manchester City, 4. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle rakibini 1-0 mağlup etti.
Kupada finale yükselen Manchester City'nin rakibi, yarın Watford ile Wolverhampton Wanderers arasında oynanacak öteki yarı final maçının ardından belli olacak.
Bu haber toplam 66 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.