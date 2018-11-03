“Ingmar Bergman/Moda ve Sanat Dünyasına Etkileri” sergisi

Dünyaca ünlü İsveçli yönetmen Ingmar Bergman doğumunun 100. yılında Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Ingmar Bergman/Moda ve Sanat Dünyasına Etkileri” sergisiyle anıldı.

Dünyanın her yerinde kutlanan 100. doğum yılı etkinlikleri çerçevesinde Çankaya Belediyesi, İsveç Enstitüsü ve İsveç Büyükelçiliği işbirliği ile hazırlanan sergiye, Türk ve İsveçli çok sayıda sanatsever katıldı. Sergi, İsveç Büyükelçisi Annika Molin Hellgren’in yaptığı açılış konuşmasının ardından açıldı.

17 KASIM’A KADAR AÇIK KALACAK

Bergman’ın filmlerinden kamera önü ve arkası görüntüleri içeren sergi, yönetmenin tarzı ve estetik bakış açısıyla Marimekko, Whyred, İndigofera gibi büyük moda evlerini ve sanatın her dalındaki yaratıcıları nasıl etkilediğine dair ipuçları veriyor.

Ingmar Bergman’ı sanatsal objelerle anlatan sergi, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde 17 Kasım’a kadar açık kalacak.