İNSAN BİRAZ MANTIKLI OLUR

Mevlüt Mürsel Uzun

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir yıl kala kamuoyu araştırma şirketlerine ait tahminler havada uçuşuyor. Bunlardan çok iddialı olanlar medya kanallarına çıkarak hayali tahminler de bulunarak kendi görüşlerine göre açıklamalarda bulunuyor. Kamuoyu araştırmacıları açılamalarda bulunurda siyasiler hiç dururmu; onlarda tabanlarına moral vermek gayesiyle yüksek perdeden savurmaya devam ediyorlar. Bunlardan biri de CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Oda CNN Türk’te katıldığı bir söyleşi programında Şirin Payzın’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde “hedef yüzde 50+1 mi” sorusuna “Hayır yüzde 60. En az yüzde 60. Ben yüzde 60 diyorum ama yüzde 70 de çıkabilir” cevabını verdi. Kılıçdaroğlu bununla da yetinmeyerek 2019’da yapılacak olan üç seçimi de CHP’nin kazanacağı iddiasında bulundu. Sizin anlayacağınız kendileri dışındaki diğer partilere hiçbir hak tanımıyor. Ha keza İP genel başkanı Meral Akşener’de aynı iddiada bulunarak oda hayali tahmin açıklamalarında bulunmaya devam ediyor. Geçmişte benimde bulunduğum bir aile toplantısında palavra atmasını seven biri aslında mümkün olmayan bir hususu gerçek gibi konuşunca orada bulunanlardan biri “ufak doğra da cücüklerde yesin” diyerek tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda ileri sürülen hayali yüzdelerde bu örneğe benzemekte. Bir kere Kılıçdaroğlu 2010 yılında CHP genel başkanlığına geldiği tarihten bugüne kadar yerel, genel, cumhurbaşkanlığı ve referandum olmak üzere 9 seçim kaybetmiş biri. Sizin anlayacağınız çok seçim kaybetmiş bir lider olarak literatürü oldukça kabarıktır. Meral Akşener derseniz bugüne kadar sorumlu bir lider olarak hiç bir seçime girmemiş.

Cumhurbaşkanlığı seçimine bir yıldan fazla bir süre olmasına rağmen hali tahminlerde bulunan iddialı liderlerin yelkenlerini kimler şişiriyorsa havayı biraz fazlaca veriyorlar olsalar gerektir. Gelecek seçim için oldukça iddialı konuşan Kılıçdaroğlu kaldı ki 36. Olağan Kurultayında karşısında aday olan Muharrem İnce 447 oy alırken, kendisi 790 oy almıştır. Oysa kendisine aday gösteren imza sahipleri olarak sayılarının çok altında oy çıkmıştır.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşma uslubunü dikkate aldığımızda 2019 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması için umudunu ABD’nin ve Almanya’nın desteğine bağlamış bulunuyor. Almanya’da yaptığı bir konuşmasında “ 2019’da Erdoğan’dan nihai olarak kurtulacağız. Demokrasiden yana olan bütün güçleri bir araya getireceğiz ve Erdoğan’ı iktidardan indireceğiz. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz” diyerek Erdoğan’ın gitmesini isteyen dış ülkelere umut vermek istemiştir. Türkiye’de yapılan seçimde ABD ve Almanlar oy kullanmayacak ki. Kılıçdaroğlu’nun ABD’den ve AB’den destek talebinde bulunması son derece abestir. Hani bizde bir söz vardır dereyi görmeden paçayı sıvamak diye. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerine epey bir süre olmasına rağmen tabanına moral vermek için açıkladığı hayali yüzde rakamları da buna benziyor…