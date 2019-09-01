60 yıldır at üstünde elma satıyor
Hatay’ın İskenderun ilçesinde 71 yaşındaki Hanifi Kınalı, at üstünde 60 yıldır elma satarak geçimini sağlıyor.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde 71 yaşındaki Hanifi Kınalı, at üstünde 60 yıldır elma satarak geçimini sağlıyor.
Hayatı boyunca birkaç kez çocukluğunda şehre indiğini söyleyen Hanifi Kınalı, köy hayatını sevdiğini, şehrin kalabalığını sevmediğini, şehirde yaşamayı hiç düşünmediğini söyledi. Ata binmeyi küçük yaşlarda babası ile öğrendiğini anlatan Kınalı, "Kendimi bildim bileli at ve eşeğe biniyorum. 1948 doğumluyum, 70 yaşın üzerindeyim. Bağ bahçemiz var, meyveler olana kadar Allah razı olsun hükümetimizin, devletimizin yokluğunu vermesin yaşlılık maaşı alıyorum ve onunla geçiniyorum. Bahçede yetiştirdiğim elmaları bazen pazarlarda, bazen sokak aralarında satıyorum. Bazen 40, bazen 50, bazen 70 TL kazanıyorum. Ata küçük çocukken babamla binmeye başladım. Eskiden yollarımız çok kötüydü. Allah devletimizden razı olsun çok güzel yol yaptı, sıkıntı çekmiyorum. Şehir yüzü görmedim desem yalan olmaz. Küçük yaşta iken İskenderun’a birkaç kez indim, ondan sonra hiç inmedim. Köyde yaşamak güzel, şehir hayatını sevmiyorum" diye konuştu.(Ahmet Seher/İHA)
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