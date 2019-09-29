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Günün özeti - 29-09-2019

AFAD depremle ilgili bilgilendirme videosu yayınladı

İstanbul Silivri’de yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla video paylaştı.

İNSAN 29.09.2019, 19:25
AFAD depremle ilgili bilgilendirme videosu yayınladı
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İstanbul Silivri’de yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında AFAD, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla video paylaştı.

AFAD’ın yayınladığı bilgiler arasında şunlar yer alıyor:

"Çevrenizin ve kendi emniyetinizden emin olduktan sonra binayı terk edin, elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın, soba ve ısıtıcıları söndürün, afet ve acil durum çantanızı alarak toplanma bölgelerine gidin, deprem sonrasında ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere destek olmaya çalışın."

(İHA)
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