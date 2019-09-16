Flaş HaberMotorine zam
Son Dakika
Beyin felci hastası Burak’ın yardım çığlığı
Erzurum’da yaşayan doğuştan beyin felci (Serabral Palsi) hastası Burak Aytekin, tedavisi için yardım bekliyor. Tek hayali yürüyebilmek olan Burak, çektiği video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.
İNSAN 16.09.2019, 18:35
Erzurum’da yaşayan doğuştan beyin felci (Serabral Palsi) hastası Burak Aytekin, tedavisi için yardım bekliyor. Tek hayali yürüyebilmek olan Burak, çektiği video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.
Kontrolleri için her hafta kardeşini zorlukla hastaneye götüren abla Nuray Aytekin, “Kardeşim doğuştan engelli ve yürüyemiyor. O da yaşıtları gibi yürümek istiyor. Yürüyemediği için çok üzülüyor. Annem ve babam yaşlandıkları için onu hastaneye götüremiyor. Ben sürekli onu hastaneye götürüyorum. Ama maddi imkanlarımız çok iyi olmadığı için her hastaneye götüremiyoruz. Buradan yardımseverlere sesleniyorum lütfen kardeşime yardım edin” şeklinde konuştu.(İHA)
20°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Eylül 2019
|İmsak
|04:58
|Güneş
|06:23
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:19
|Akşam
|19:05
|Yatsı
|20:24
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|8
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Fatih Karagümrük
|3
|7
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. Bournemouth
|5
|7
|9. West Ham
|4
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Newcastle
|5
|4
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0
Yeni Sayımız