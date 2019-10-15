Bozkurt işareti nedir? Ne anlama geliyor? İşte Bozkurt işaretinin tarihçesi…

Bozkurt İşaretinin Anlamı Nedir?

Milliyetçi Hareket Partisi ile özdeşleşen ve ülkemizde bugüne kadar birçok siyasetçi tarafından kullanılan bozkurt işaretinin ortaya çıkış hikâyesinin Alparslan Türkeş’in Bakü ziyaretinde ortaya çıktığı düşünülmektedir. Ancak, bir başka rivayete göre bozkurt işaretinin, Türklere Budist kültüründen geçtiği ve zaman içinde değişerek, farklı bir anlam kazandığı düşünülmektedir.

Bozkurt işareti tıpkı, Winston Churchill’in İkinci Dünya Savaşında yaptığı zafer işareti gibi dünya üzerinde yaygın olarak kullanılan bir anlamı bulunmaktadır. Türk hükümdarlarının ilk defa bu işareti zafer kazandıkları sırada yaptıkları düşünülmektedir. Avrupa’ya ve batıya göçler düzenleyen; Hun, Kıpçak ve Peçenek Türklerinin bu işareti zafer anlamından ziyade ırk belirten bir sembol olarak kullandıkları kayıtlara geçmiştir. İlk defa bozkurt işaretine 10. Yüzyılın en önemli şairlerinden biri olan, İranlı Firdevsini’nin Şeyhname eserinde rastlanmaktadır. Firdevsi’nin eserinde yer alan tasvirlerde kadınların bozkurt işareti yaptığı görülmektedir.

Çin kaynaklarında yer alan bilgilere göre, bozkurt işareti yapan birçok Türk tasvirine ve bozkurt işareti yapan, Türk hükümdarlarına ait heykellerde rastlanmaktadır. Bozkurt işaretinin zafer anlamında kullanıldığının en önemli kanıtları ise 6. Yüzyılda yaşadığı düşünülen Türklere ait mağaralarda bulunan heykellerde bu işareti yapan Türk hükümdar heykelleri gösterilebilir. Günümüzde dünyada birçok önemli ülkenin lideri bu işareti; güç, zafer ve bağlılık gibi duygularını ifade etmek için kullanmaktadırlar. Özellikle birçok Türk devletinde bozkurt işareti yaygın olarak kullanılmaktadır.

Alparslan Türkeş ve Bozkurt İşareti!

Türk milliyetçiliğinin ülkemizde siyasi bir boyuta taşınması ve sistematik olarak örgütlenmesinde Başbuğ Alparslan Türkeş’in etkisi oldukça büyüktür. Ülkemizde bozkurt işaretinin de bu kapsamda yaygınlaşmasında yine Alparslan Türkeş etkili olmuştur. Günümüzde Milliyetçi Hareket Partisinin bir sembolü olmaktan ziyade kendini milliyetçi olarak tanımlayan birçok kesim tarafından bu işaret kullanılmaktadır.

Milliyetçi hareketin sembollerinden olan Alparslan Türkeş tarafından bir selamlama işareti olarak bu sembolün kullanılmasının ardından ülkemizde bu işaret birçok kişi tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Alparslan Türkeş’in bozkurt işaretini tanımlarken; serçe parmak Türklüğü, işaret parmağı İslam’ı, arada kalan boşluk bütün bir cihanı ve üç parmağın avuç içinde denek gelen kısmı ise Türk İslam sentezinin dünyaya vurulacak olan mührü işaret ettiğini defalarca vurgulamıştır.

1991 yılında Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının ardından, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Bakü’nün önemli isimlerinden biri olan Ebulfeyz Elçibey tarafından düzenlenen bir mitinge katılan Alparslan Türkeş, yüzbinlerce kalabalığı bu işareti yaparak selamlamasının ardından işaretin yaygınlaştığı düşünülmektedir. Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan ve diğer pek çok farklı Türk devletinde bozkurt işareti önemli bir sembol olarak kullanılmakta ve hem Türklüğün hem de İslam’ın bir sembolü olarak yorumlanmaktadır.

Dünyada Bozkurt İşaretini Yapan Liderler!

Dünya üzerinde birçok ülkenin lideri belirli zamanlarda bozkurt işareti yapmıştır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri başkanlarından Obama’nın bu işareti kullandığı bilinmektedir. Ancak, bu işareti eski başkanın Türk ve İslam sembolü olarak değil daha çok güç, hâkimiyet ve güven sembolü olarak kullandığı düşünülmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yapılan bozkurt işareti uzun süre ülke gündeminde yerini almıştır. Recep Tayyip Erdoğan, son seçimlerden itibaren Milliyetçi Hareket Partisi ile kurulan yakın ilişkiler ve ittifakların ardından kendisiyle özdeşleşmiş olan Rabia işaretiyle birlikte bozkurt işareti de yaparak farklı bir siyasi sembolün yaratılmasında etkili olmuştur.

Bozkurt Sembolünün Türk Kültüründeki Yeri!

Türk mitolojisinin en önemli unsuru bozkurttur. Dünyanın en eski kavimleri arasında yer alan ve dünya tarihi içinde asla devletsiz kalmamış olan Türkler, zaman içinde birçok destanda ve efsanede bozkurdu temel almıştır. Kurt sembolü dünyada birçok farklı kavim tarafından kullanılıyor olsa bile bu sembol en çok Türklerle özdeşleşmiştir.

Tarih içinde sayısız Türk devleti, kurt sembolünü bayraklarında da kullanmışlardır . Kurt, at ve ok/ yay sembolleri Türk mitolojisinin en belirgin özellikleri arasında yer almaktadır. Günümüzde hala kullanılan bozkurt sembolünün asıl çıkış noktası da yine Türk tarihinde bu sembolün çok sık kullanılmasından kaynaklanmaktadır.

Mitolojide hem eski Çin kaynaklarında hem de Türk destanlarında Türklerin türeyişlerinin kurttan geldiğine inanılmaktadır. Aynı zamanda kurt sembolü savaşçılık ve gücün de en önemli sembollerinden biridir. Türk destanları içinde oldukça önemli bir yere sahip olan Oğuz Kağan Destanı yine bir bozkurdun, ışıkların içinden geldiği ve ulu hakana yol göstericilik ederek onun dünyayı fethettiği anlatılmaktadır.

Toplumların kültürel sembollerinin olması, o toplum veya kavmin tarihine ve köküne de önemli bir ışık tutmaktadır. Bozkurt sembolü Türk kültürünün tarihi süreç içinde, nesilden nesile aktarılarak geldiğinin bir göstergesidir.