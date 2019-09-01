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Bunlar asker değil, inşaat işçileri

Batman’ın Gercüş ilçesinde parke döşemesinde çalışan inşaat işçileri her köyde işe başlarken yemin töreni düzenliyor. Gercüş ilçesine bağlı Becirman köyünde çalışan parke döşeme taşı çalışanları her sabah işe başlamadan önce yemin törenlerini yapıp daha sonra işe başlayıp halay çekiyor. Amacın işçileri motive etmek olduğunu belirten taş döşeme ustaları, bu çalışma şekli ile daha fazla iş yaptıklarını söyledi.

İNSAN 01.09.2019, 11:09
Bunlar asker değil, inşaat işçileri
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Batman’ın Gercüş ilçesinde parke döşemesinde çalışan inşaat işçileri her köyde işe başlarken yemin töreni düzenliyor. Gercüş ilçesine bağlı Becirman köyünde çalışan parke döşeme taşı çalışanları her sabah işe başlamadan önce yemin törenlerini yapıp daha sonra işe başlayıp halay çekiyor. Amacın işçileri motive etmek olduğunu belirten taş döşeme ustaları, bu çalışma şekli ile daha fazla iş yaptıklarını söyledi.

Parke taşı döşeyen inşaat işçileri işlerine sadık kalacaklarına ve iyi çalışacaklarına dair yemin ederek vatanı emanet alan askerler gibi yemin ederek iş başı yapıyor. Parke taşı döşeme ustası Süleyman Öner, "Bizim ekibin adı Gercüş maşötlar parke gurubu, her gittiğimiz köyde işe başlamadan önce bir yemin törenimiz var. Ekip olarak yemin ediyoruz, işimize böyle başlıyoruz. İşi dürüst yapacağımıza, daha sağlam yapacağımıza dair ve işimizi severek yapacağımıza dair yemin ediyoruz. İşimizi severek yaptığımız için bu işe de yansıyor güzel işler çıkarıyoruz. Dolayısıyla hem köylü hem muhtar memnun kalıyor onlar memnun kaldığında bizler de memnun oluyoruz. 2 köyün parke taşı döşeme işini bitirdik, bu 3. köyümüzdür" dedi.

Parke taşı döşeme ustası Abdullah Nural ise yemin töreni ile işçilerin motive olduğunu söyledi. Nural, "Gercüş ilçesinde yaşıyorum 20 seneye yakın bu işi yapıyorum. Bu yemin törenini de işçileri daha iyi motive etmek amacıyla yapıyoruz. Her köye veya her sabah işe başlamadan önce işçilerimizi motive etmek için böyle şeyler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

İşçiler gittikleri her köyde kullandıkları malzemelere el basarak yeminlerini ettikten sonra halay çekerek işlerine başlıyor.

(Serhan Öner/İHA)
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