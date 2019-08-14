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Damada öküz çanı, yular ve kelepçe taktılar
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde dünya evine giren çiftin düğününde, arkadaşları tarafından damada, öküz çanı, yular, kelepçe ve elma takılması görenleri gülümsetti.
İNSAN 14.08.2019, 09:34 14.08.2019, 09:40
Damada öküz çanı, yular ve kelepçe taktılar
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde dünya evine giren çiftin düğününde, arkadaşları tarafından damada, öküz çanı, yular, kelepçe ve elma takılması görenleri gülümsetti.
Arkadaşları tarafından damada takılan öküz çanı, yular, kelepçe ve elma davetlileri gülümsetti. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen yakın arkadaşları, birlikte fotoğraf çekildi.
(İHA)
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