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Damatlık elbise yerine özel harekat kıyafeti giydi

Adana’nın Pozantı ilçesinde özel harekat polisi Uğur Ünal, düğününe damatlık elbise yerine özel harekat polisi kıyafetiyle katıldı.

İNSAN 20.08.2019, 12:03 20.08.2019, 12:40
Damatlık elbise yerine özel harekat kıyafeti giydi
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Damatlık elbise yerine özel harekat kıyafeti giydi

Adana’nın Pozantı ilçesinde özel harekat polisi Uğur Ünal, düğününe damatlık elbise yerine özel harekat polisi kıyafetiyle katıldı.

Pozantı Atatürk Kültür Merkezinde yapılan düğünde salona Tuğba ve Uğur Ünal çifti el ele birlikte girdiler. Ünal’ın damatlık elbisesi yerine özel harekat kıyafetiyle salona girdiğini gören davetliler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Özel Harekat Marşının çaldığı sırada damat Uğur Ünal önce Türk bayrağını üç defa öptü.

Özel harekat polisi Uğur Ünal, “Mesleğimi çok sevdiğim için eşimle kıyafet konusunda böyle bir karar aldık. Davetlilerin de tepkisi olumlu olunca bizler de mutlu olduk. Allah herkese böyle mutluluklar nasip etsin” dedi.

(İHA)

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