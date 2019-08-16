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Down sendromlu Rabia’ya damatsız düğün
Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan down sendromlu 20 yaşındaki Rabia’ya isteği üzerine damatsız düğün yapıldı. Gelinlik giyen Rabia, mutluluktan ne yapacağını şaşırdı.
İNSAN 16.08.2019, 11:37
Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan down sendromlu 20 yaşındaki Rabia’ya isteği üzerine damatsız düğün yapıldı. Gelinlik giyen Rabia, mutluluktan ne yapacağını şaşırdı.
Rabia’nın babası Levent Hazırcı, “Kızım düğünlere gittiğinde evlenenleri görüyordu. Sürekli ‘Bende düğün istiyorum’ diyordu. Biz de eşimle kızıma düğün yapmak için karar aldık. Damatsız düğün yapıyoruz. Engelli olduğu için gerçek düğün yapamıyoruz. Biz de kızımızın mutlu olması için böyle bir düğün ayarladık” dedi.
Çok mutlu olduklarını söyleyen Anne Nuran Hazırcı da, “Kızımızı mutlu etmek için düğününü yapıyoruz. Gelinlik giymeyi çok istiyordu. Akrabalarımızda kızımız için toplandı. Onu mutlu etmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.(Mahmut Kılınç /İHA)
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