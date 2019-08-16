Son Dakika
Turuncu Liste’de 600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Hükümet memurlara ilişkin zam teklifini yarın açıklayacak
İşsizlik rakamları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığından flaş açıklama
Ürdün'den İsrail'e 'Kudüs' notası
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden kaç para kazandı?
Biga’da orman yangını
İçişleri Bakanlığı: Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI MHP'de Bayramlaşma Töreni - İzle
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı

Down sendromlu Rabia’ya damatsız düğün

Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan down sendromlu 20 yaşındaki Rabia’ya isteği üzerine damatsız düğün yapıldı. Gelinlik giyen Rabia, mutluluktan ne yapacağını şaşırdı.

İNSAN 16.08.2019, 11:37
banner63

Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan down sendromlu 20 yaşındaki Rabia’ya isteği üzerine damatsız düğün yapıldı. Gelinlik giyen Rabia, mutluluktan ne yapacağını şaşırdı.

Develi ilçesinde yaşayan down sendromlu 20 yaşındaki Rabia Hazırcı’nın en büyük hayalini ailesi gerçekleştirdi. Gittiği her düğünde üzülen ve gelinlik giymek isteyen Rabia’nın hayali, gerçek oldu. Ailesinin organize ettiği düğünde gelinlik giyerek dans eden Rabia’nın mutluluğunu görenler gözyaşlarını tutamadı. Down sendromlu Rabia’nın sembolik nikahını ise Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar kıydı.

Rabia’nın babası Levent Hazırcı, “Kızım düğünlere gittiğinde evlenenleri görüyordu. Sürekli ‘Bende düğün istiyorum’ diyordu. Biz de eşimle kızıma düğün yapmak için karar aldık. Damatsız düğün yapıyoruz. Engelli olduğu için gerçek düğün yapamıyoruz. Biz de kızımızın mutlu olması için böyle bir düğün ayarladık” dedi.

Çok mutlu olduklarını söyleyen Anne Nuran Hazırcı da, “Kızımızı mutlu etmek için düğününü yapıyoruz. Gelinlik giymeyi çok istiyordu. Akrabalarımızda kızımız için toplandı. Onu mutlu etmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

(Mahmut Kılınç /İHA)
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Ağustos 2019
İmsak 04:19
Güneş 05:54
Öğle 12:58
İkindi 16:46
Akşam 19:52
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@