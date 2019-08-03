Engelli plajı için KDK’ya başvurdu

Giresun’dan Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvuran bir vatandaş engellilerin kullanımına tahsis edilen bir plaj olmadığı için şikâyette bulundu.

Vatandaş başvurusunda Giresun’da engelli vatandaşların kullanımı için özel bir plaj bulunmadığını belirtti. Şikâyetçi, engelli vatandaşlara pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini söyledi ve engellilerimizin denizlerden ve plajlardan uygun şekilde yararlanmasının bir kamu politikası haline getirilmesini talep etti. Başvuruda Didim, Ula, Akkaya, Konyaaltı ve Dikili’de engelli vatandaşlar için revize edilmiş plajlar bulunduğunun altı çizildi.

Yaz aylarında birçok kişinin plajlara giderek hem serinlediğini hem de eğlendiğini belirten şikâyetçi, engelli vatandaşların ise bu aktivitelere ancak seyirci kalabildiğini bunun da haksızlık olduğunu belirtti. 2019 yaz ayları itibariyle ülkemizin yabancı turist rekorlarının da kırıldığını hatırlatan başvurucu, bütün dünya Türkiye’nin güzel plajlarından yararlanırken engelli vatandaşların bu nimetten faydalanamamasının hakkaniyetli olmadığını ifade etti.

Şikâyetçi vatandaş Türkiye’nin de imzaladığı BM Engelli Hakları Sözleşmesi’ndeki “Engellilerin kendilerini doğrudan ilgilendiren politika ve programların karar alma süreçlerine etkin olarak katılabilmelerini sağlamak” bendinin dikkate alınarak bir an önce Giresun’da bir engelli plajının düzenlenmesi talebiyle KDK’ya başvurdu.

Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan KDK, başvuruyu incelemeye aldı.

(Yunus Emre Kartal/İHA)