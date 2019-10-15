Son Dakika
Yaralıya yardıma gidenlere de havan topu atılmış
Üsteğmen Bozbıyık’ın acı haberi baba ocağına ulaştı
Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütü yandaşları, Almanya’da Türk dükkanlarına saldırdı
"Bin kilometre karelik alanı terörden kurtardık"
HDP önündeki oturma eyleminde aile sayısı 55’e yükseldi

Evli erkek annesini uzaktan sevmeyi başarmalı!

Toplumun temel taşı aile birliğinin sağlanmasında çiftler arasındaki bağın önemli olduğuna dikkat çeken psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, en büyük sorunun “çiftlerin anne ve babasıyla ilişkisinde koyamadığı mesafe” olduğunu belirtiyor.

İNSAN 15.10.2019, 13:47 Tuğçe Hanım
Evli erkek annesini uzaktan sevmeyi başarmalı!

Toplumun temel taşı aile birliğinin sağlanmasında çiftler arasındaki bağın önemli olduğuna dikkat çeken psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, en büyük sorunun “çiftlerin anne ve babasıyla ilişkisinde koyamadığı mesafe” olduğunu belirtiyor.

Bu dengenin iyi kurulmuş olması gerektiğini vurgulayan Tarhan, “Anne - babanın konumuyla eşin konumu farklıdır, bunlar birbirinin alternatifi değildir. İnsan, aynı anda iki tarafı da sevebilir, tarafların hukukunu koruyup bu dengeyi kurarak ideal olanı başarabilir. Bir erkek evlendiği zaman annesini uzaktan sevmeyi başarmalıdır” tavsiyesinde bulunuyor.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, toplumun temel taşı olan aile birliğinde evlilik bağının önemli olduğunu söyledi.

İleri yaşta en büyük zorluk yalnızlıktır

Evlilik kurumunun insanın psikolojik doğasının gereği olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Evlilik insanın psikolojik doğasının gereğidir, hiç kimse tek başına mutlu olamaz. Kadının erkeğe, erkeğin kadına hem fizyolojik hem de psikolojik olarak ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç, evlilikte psikolojik çekim ve gereklilik oluşturur. İnsanlar evlenmeseler bile, birlikte yaşama ihtiyacı hisseder, yaşları ilerlediğinde evliliğin psikolojik doğa gereği olduğunu daha iyi anlarlar. Çünkü ileri yaşta en büyük zorluk yalnızlıktır” dedi.

Erkek evlendiğinde annesini uzaktan sevmeye başarmalıdır

Bazı evliliklerde çiftlerden birinin anne ve babasına bağımlılıkları nedeniyle eşlerinin kendilerini ikinci planda hissedebileceklerini vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bazı kimseler, anne ve babalarına o derece bağımlı olurlar ki; eşleri kendilerini ikinci planda hisseder. Halbuki anne - babanın konumuyla eşin konumu farklıdır, bunlar birbirinin alternatifi değildir. İnsan, aynı anda iki tarafı da sevebilir, tarafların hukukunu koruyup bu dengeyi kurarak ideal olanı başarabilir. Anneden kopmak, anneyi terk etmek ya da onu sevmemek değildir. Bir erkek evlendiği zaman annesini uzaktan sevmeyi başarmalıdır. Sevgi yatırımını annesinden alıp yeni alanlara yöneltmelidir. Yoksa karşı cinsle pek çok sorun yaşar” uyarısında bulundu.

Erkek ile annesi arasındaki ilişki dengeli olmalı

Evlilik sorunlarında kadınların en büyük şikayetinin eşlerinin annelerinden kopamayışı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, erkek çocukların yetiştirilme tarzlarının önemli olduğunu belirterek en önemli unusurun denge kurmak olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Kadınlar, ‘Sevgi deyince eşim sadece annesini hatırlıyor. Annesi söz konusu olduğunda, evde akan sular duruyor. Kendimi eşya gibi hissediyorum’ diyor. Böyle bir erkekle yaşamak, kadın için tam bir felakettir ve çok zor bir duygudur. Erkek anneden kopmamalı, sevgi ve saygısını devam ettirmeli fakat uzaktan sevmelidir. Annesiyle eşinin yeri ve konumunu, yâni bu ayrımı çok iyi yapmalıdır”diye konuştu.

Bu denge evlenmeden önce öğretilmeli

Evlilik öncesi iki tarafın da bu dengenin nasıl sağlanacağını öğrenmesinin önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bir erkeğe bu duygularını nasıl düzene sokacağı öğretilmeli, bir genç kız da böyle bir erkekle karşılaştığı zaman ne yapacağını öğrenmiş olmalıdır. Burada doğru olan, evlendikten ve anne babasının ruhsal ve fiziksel ihtiyacını karşıladıktan sonra onları uzaktan sevmektir. Çünkü evlilikle birlikte kadın ve erkek birbirlerini tamamlamışlardır” diye konuştu.

banner62
#Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan #erkek #anne #sevmek #sağlık
Yorumlar (0)
29°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 15 Ekim 2019
İmsak 05:29
Güneş 06:52
Öğle 12:39
İkindi 15:45
Akşam 18:16
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@