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Fransız damada Türk usulü düğün

- Burçin Dilci ile Fransız vatandaşı Regıs Fournıer, Adana'da Türk geleneklerine uygun bir törenle dünyaevine girdi

İNSAN 05.10.2019, 23:02 06.10.2019, 00:19
Fransız damada Türk usulü düğün

ADANA (AA) - Fransa'da tanışan Türk gelin ile Fransız damat, Adana'da Türk geleneklerine uygun merasimle evlendi.

Burçin Dilci ile Fransız vatandaşı ziraat mühendisi Regıs Fournıer, 5 yıl önce Fransa'da çalıştıkları şirkette tanıştı.

Evlilik kararı alan ve düğünlerini Türkiye'de yapmak isteyen çift, Dilci'nin ailesinin yaşadığı Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti'nde düzenlenen merasimle dünyaevine girdi.

Gelinin ailesinin isteği üzerine Türk geleneklerini uygulayan çift, düğünden bir gün önce kına gecesi yaptı.

AA muhabirine açıklamada bulunan gelin Burçin Dilci, eşiyle Fransa'da çalıştıkları şirkette tanıştıklarını söyledi.

Dilci, "Regıs çocukluğundan beri dağı, taşı, toprağı, doğayı çok seven birisi olduğu için ailesi de dünya kültürlerine meraklı olduğu ve Türk kültürünü, Türkiye'yi ve Türkçeyi çok sevdiği için burada düğün yapmaya karar verdik." dedi.

Regıs Fournıer de "Sizlerle burada olmaktan çok mutluyum. Bu mutlu günümüzde aramızda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Burçin'in üzerinde emeği geçen herkese, ailesine, annesine, babasına, kardeşlerine, amcalarına, arkadaşlarına çok teşekkür ederim, Allah'ınıza kurban." diye konuştu.

Düğüne katılan Kozan Belediye Başkan Vekili Kenan Avan da çifte ve ailesine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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