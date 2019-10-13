Gürler Çifti, 60 yıl sonra yeniden nikah masasına oturdu
Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve 1959 yılında Bulgaristan’da evlenen 85 yaşındaki Mehmet Gürler ile 80 yaşındaki eşi Mübeccel Gürler 60 yıl aynı yastığa baş koyduktan sonra yeniden nikah masasına oturup bir 60 yıl daha birlikte yaşamak niyetiyle nikah tazelediler. Renkli görüntülerin yaşandığı nikah merasiminde kendilerini halen 19 yaşında hissettiklerini belirten yaşlı çift konukların önünde nas edip çifte telli oynayıp evliliklerinin 60. yılını kutladılar.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve 1959 yılında Bulgaristan’da evlenen 85 yaşındaki Mehmet Gürler ile 80 yaşındaki eşi Mübeccel Gürler 60 yıl aynı yastığa baş koyduktan sonra yeniden nikah masasına oturup bir 60 yıl daha birlikte yaşamak niyetiyle nikah tazelediler. Renkli görüntülerin yaşandığı nikah merasiminde kendilerini halen 19 yaşında hissettiklerini belirten yaşlı çift konukların önünde nas edip çifte telli oynayıp evliliklerinin 60. yılını kutladılar.
Halen tanıştıkları 19 yaşlarında olduğu gibi birbirlerine aşık olan anne-babaları için kız evlatları Fatma ve Azbiye annelerinin doğum gününde ilginç bir sürpriz hazırladı. Evliliklerinin de 60. yılını kutlayan yaşlı çift için düzenlenen temsili nikah tazeleme merasiminde temsili nikahı da torunları Mübeccel Su kıydı. Oldukça renkli görüntülerin yaşandığı gecede Mehmet Gürler evlilikte uzun yıllar mutlu ve mesut olmanın sırrını "karşıllıklı sevgi ve saygı" sözleri ile özetledi.
Kendisini halen 19 yaşında hissettiğini ve hanımını da 19 yaşında gördüğünü belirten Mehmet Gürler 60 yıllık eşiyle bastonlarını bir kenara bırakıp doyasıya dans edip çifte telli oynadı.(Demet Kızıl/İHA)
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