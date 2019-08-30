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Kimse ne yaptığını anlayamadı
Antalya’da seyir halinde olan bir arabanın motor bölümüne oturan şahıs görenleri şaşırttı.
İNSAN 30.08.2019, 14:26
Antalya’da seyir halinde olan bir arabanın motor bölümüne oturan şahıs görenleri şaşırttı.
Motor kontrolü yaptığı düşünülen şahsın bu ilginç yöntemini gören diğer sürücüler de cep telefonlarına sarılıp olayı kayda aldı.
Kaputu açık ve 4’lü flaşörlerini yakarak seyir eden araç bir müddet sonra gözlerden kayboldu.(İHA)
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