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Kore gazisini Seul’daki ‘Barış Müzesi’nde duygulandıran fotoğraf
Denizli’nin Tavas ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Kore Gazisi Kasım İlkimen, yıllar önce savaştığı ve yakın zamanda davetli olarak gittiği Güney Kore’de, Barış Müzesi’nde savaş döneminde çekilen fotoğrafını görünce duygulu anlar yaşadı.
İNSAN 02.10.2019, 19:05
Denizli’nin Tavas ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Kore Gazisi Kasım İlkimen, yıllar önce savaştığı ve yakın zamanda davetli olarak gittiği Güney Kore’de, Barış Müzesi’nde savaş döneminde çekilen fotoğrafını görünce duygulu anlar yaşadı.
Barış Müzesi’ni gezen İlkimen’in, sergilenin savaş anıları fotoğrafları arasında gördüğü bir fotoğraf dikkatini çekti. Savaş bölgesinde 1950 yılında çekilen fotoğrafta başında miğfer, ağzında pipo olan askerin kendi olduğunu gören İlkimen, şaşkına döndü ama bir o kadar da sevindi. Müzedeki görevliler de fotoğraftaki kişiyi karşılarında görünce, saygılarını gösterip hatıra fotoğrafları çektirdi. İlkimen bir hafta sonra yurda döndü.(İHA)
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