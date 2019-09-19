Koruncuk Vakfı'na destek için buluştular

Korunma ihtiyacındaki yüzlerce çocuğu sevgi dolu, sıcak bir aile ortamında hayata kazandıran Koruncuk Vakfı’nın bu yıl açtığı Koruncukköy Urla’ya destek amacıyla cemiyet ve sanat dünyasının tanınmış isimleri, Four Seasons Hotel Bosphorus’un ev sahipliğinde düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi.

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Figen Özbek ile Mütevelli Heyet Üyesi Jülide Berkman’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete, cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Monik İpekel, Gilman Karadeniz, Roula Habbab, Neslihan Kozanoğlu’nun yanı sıra daha birçok isim ve ünlü mankenler Nefise Karatay, Emel Yıldırım, Zümrüt Koca, Sema Öztürk, İpek Gümüşoğlu, Zümrüt Koca, Özlem Kaymaz ve kızı Tara De Vries katıldı. Özlem Kaymaz, kızı Tara ile ilk kez bir defilede yer aldı.

Bu yıl 40. kuruluş yıldönümünü kutlayan Koruncuk Vakfı’nın, Oylum Talu’nun sunumuyla organize ettiği bu anlamlı davete ünlü tasarımcı Zeynep Kartal performansıyla destek verirken, sürpriz hediyelerden oluşan mini piyango da güne renk kattı. Davetin geliri; Türkiye’nin dört bir yanında eğitim hakkı risk altında olan veya farklı imkansızlıklardan dolayı eğitim hayatından uzaklaşma tehlikesi bulunan kız çocuklarının, hak ettikleri koşullarda eğitimlerine devam edebilmeleri ve hayata hazırlanabilmeleri için kullanılacak.

Yemekte yaptığı konuşmada tüm davetlilere ve davetin sponsorlarına teşekkür eden Koruncuk Vakfı Başkanı Av. Figen Özbek, “Vakfımızın 40. yılında hayata geçirdiği ikinci Çocukköyü olan Koruncukköy Urla’da; kız çocuklarına bedelsiz barınma hizmeti, eğitime erişim desteği, aynı zamanda sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerle kişisel gelişimlerini destekleme imkanı sağlanıyor. Bu uzun soluklu proje ile en büyük amacımız, çocukları eğitim hayatlarında her yönden destekleyerek donanımlı ve çağdaş gençler olarak hayata kazandırmak, böylelikle ülkelerine faydalı bireyler olmalarına yardımcı olmaktır” dedi.

Davetin sonunda, Figen Özbek tarafından, etkinliğe verdikleri destek dolayısıyla Four Seasons Hotels İstanbul Genel Müdürü Tarek Mourad’a ve Zeynep Kartal’a birer plaket takdim edildi.