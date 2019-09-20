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Mobilya ustası antika eşyalarla evini adeta müzeye dönüştürdü

Nevşehir’de mobilya ustası Seyit Özyay, antika merakından dolayı biriktirdiği eşyalarla evini adeta müzeye dönüştürdü. İlk önce bakır eşyaları biriktirmeye başlayan Özyay, şimdilerde ise birbirinden değerli antika eşyalarla evinin odasını müzeye çevirdi.

İNSAN 20.09.2019, 11:34 20.09.2019, 12:13
Mobilya ustası antika eşyalarla evini adeta müzeye dönüştürdü

Nevşehir’de mobilya ustası Seyit Özyay, antika merakından dolayı biriktirdiği eşyalarla evini adeta müzeye dönüştürdü. İlk önce bakır eşyaları biriktirmeye başlayan Özyay, şimdilerde ise birbirinden değerli antika eşyalarla evinin odasını müzeye çevirdi.

Mobilya ustası olarak çalışan 2 çocuk babası Seyit Özyay, 15 yılı aşkın süredir antika eşyaları biriktiriyor. Özyay, daktilo, fotoğraf makinesi, radyo, bakır tabak, tepsi, eski Türk liraları, gaz lambaları, ahşap sandalye, telefon ve bunlar gibi onlarca antika eşyayı koleksiyonunda yaşatıyor.

TOPLADIĞI EŞYALAR ARTIK ODAYA SIĞMIYOR

Topladığı eserlerle evini adeta antika müzesine çeviren Seyit Özyay, artık yeni eşyaları odasına sığdıramadığını, koleksiyonundaki eserlerin manevi açıdan kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı. Özyay, "Küçük hayalimdi ve bu hayalimin gerçekleşmesini istiyordum. Ve sonunda bu hayalimi gerçekleştirdim. Bu odada yüzün üzerinde eserim var. Hatta öyle çok eşyalarım çoğaldı ki artık bu odaya da sığmıyor. Odamda radyolarım, saatlerim, gaz ocaklarım, antika bakır eşyalarım, eski telefonlar bunun gibi adını sayamadığım çok eserim var. Bende aşırı merak olduğu için radyoyu bugüne kadar kimlerin dinlediğini düşünürüm. Arkadaşlarım, akrabalarım sırf bu odaya oturmak için evime geliyorlar. Evlerinde böyle antik eşyalar varsa bana veriyorlar. Eski radyomuz ve gaz ocağımız burada bulunan en eski eser diyebilirim. Hemen hemen burada bulunan eserlerim hep eskidir. Mesela bir terazim var 150 yıllık terazim bulunuyor. Evime gelip bana bunu versen diyenler oluyor ama benim için bu odada bulunan eserlerim hepsi birbirinden değerli ne kadar para verirlerse versinler ben eşyalarımı vermem” diye konuştu.

(İHA)

#antika eşya #mobilya
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