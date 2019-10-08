“Sedirin Babası”na Yale’den Özel Davet

Meslektaşları tarafından “Sedirin Babası” unvanı verilen Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Boydak, emekliye ayrılacak dünyaca ünlü meslektaşı ormancılık profesörü Prof. Dr. Chadwick Oliver’in onuruna, Yale Üniversitesi tarafından düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını yapacak. Sempozyum için Yale Üniversitesi’nin özel olarak davet ettiği Prof. Dr. Melih Boydak, Yale’deki lisansüstü öğrencilerine Toros Sediri hakkında ders de verecek.

Ormancılıktaki çalışmalarıyla tüm dünyada yakından tanınan Yale Üniversitesi Ormancılık ve Çevre Çalışmaları Okulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Chadwick Dearing Oliver, bu yılın sonunda akademideki kariyerini sonlandırarak, emekliye ayrılıyor.

Yale Üniversitesi, emekliliğe ayrılacak Prof. Dr. Chadwick Dearing Oliver onuruna 11 Ekim’de bir günlük sempozyum düzenliyor. Ana teması “Forests as Compleks Systems” (Kompleks Sistemler Olarak Ormanlar) olarak belirlenen ve ABD başta olmak üzere dünyanın çeşitli üniversitelerinden çok sayıda saygın bilim insanının katılacağı sempozyumun açılış konuşmasını ise bir Türk Profesör; Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Boydak yapacak.

Yale Üniversitesi Sempozyum Organizasyon Komitesi; temel bilimsel çalışmaları yanında, kurak ve yarı kurak alanların ağaçlandırılmasına, ilk kez önerdiği bir ekim yöntemiyle sedir ormanlarının hızla çoğalmasına ve diğer bazı ormancılık sorunlarına yönelik uygulamalı çözümler üreten, Türkiye’de bilinmeyen bazı türlerin ormanlarını bularak biyolojik çeşitliliğe katkı sağlayan, yeni bulgularıyla ülkemizin yanı sıra dünyada da yakından tanınan Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Boydak’a, meslektaşı Prof. Dr. Chadwick Dearing Oliver’i emeklilik yaşamına uğurlamak için düzenlenecek sempozyumun açılış konuşması için özel bir davet gönderdi.

Yale öğrencilerine Toros Sediri’ni anlatacak

Meslektaşları tarafından kendisine “Sedirin Babası” unvanı verilen Prof. Dr. Melih Boydak, 11 Ekim’de gerçekleştireceği konuşmanın yanı sıra, yine Yale Üniversitesi lisansüstü öğrencilerine dünyada tanınmasına öncülük ettiği Toros Sediri hakkında, “Toros Sediri’nin Silvikültürü ve Karstik Alan Ağaçlandırmaları” başlıklı bir de ders verecek.

1943 yılında Elazığ’da doğan Prof. Dr. Melih Boydak, 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu. Aynı Üniversite’de Ormancılık Bilimleri Doktoru (1975), Doçent (1979) ve Profesör (1988) unvanlarını aldı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nde Asistan Temsilciliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Dekanlık ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Altı yılı aşkın süre Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı olarak da görev yapan Prof. Dr. Melih Boydak’ın 4’ü İngilizce olmak üzere 12 kitabı, 140’ı aşkın ulusal ve uluslararası bilimsel yayını bulunuyor. Prof. Dr. Melih Boydak, Birleşmiş Milletler Çevre Onur Ödülü (UNEP-Global 500 Roll of Honour for Environmental Achievement), İstanbul Üniversitesi Bilim Ödülü ve TÜBİTAK Teşvik Ödülü başta olmak üzere çok sayıda ödülün de sahibi.