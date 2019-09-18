Şehitler İçin Söylenmiş En Anlamlı Sözler

Türk tarihi boyunca sayısız kahramanlık hikâyesine konu olmuş birçok savaşta, binlerce insan vatan uğruna şehit olmuştur. Şehitleri anmak ve onların aziz hatırasına saygı duymak her Türk vatandaşının asli görevidir. Çanakkale’den, Kut’ül Amare’ye, Kurtuluş Savaşından, 15 Temmuza kadar yapılan tüm bağımsızlık mücadelelerinde, vatan uğruna şehit olan binlerce insanımızın hatıraları, dün olduğu gibi bugünde yaşayacaktır.

Çanakkale zaferini anlatan ve Çanakkale’deki boğaz boğaza geçen savaş için birçok destanlar yazılmış, türküler söylenmiş ve ağıtlar yakılmıştır. En güzel Çanakkale şiirleri de yine bu destansı Türk zaferi için yazılmış ve nesilden nesle bu destan aktarılmıştır. İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy tarafından şehitlerimiz için kaleme alınan birçok şiir arasında Çanakkale Şehitleri için yazılmış olan şiiri, bugünkü nesle büyük kahramanlık hikâyesini aktarmaktadır.

Türk yurdunu yaşatmak için kendi canından vazgeçen birçok insan geçmişte olduğu gibi bugünde ülkeleri için şerefle şehit olmaktadır. Şehitler için söylenen güzel sözler ve onlar hakkında yazılan destanlar asla bitmeyecektir.

Çanakkale Savaşıyla İlgili Şiirler

Dünya tarihinin seyrini büyük ölçüde değiştiren ve bugün bile herkesi derinden etkileyen savaşlardan biri Çanakkale savaşıdır. Çanakkale’de yaşanan bu destansı savaşı sonraki kuşaklara aktarmak için sayısız destan, şiir, kitap ve belgesel yapılmıştır.

Çanakkale’de şehit olan binlerce askerimiz için yazılmış şiirler ise bugün gururla okunmakta ve ezberlenmektedir. Çanakkale şehitleri şiirleri arasında, Çanakkale’yi en iyi anlatan şiirlerden birini Mehmet Akif Ersoy kaleme almıştır.

Safahat adlı eserinde toplanan şiirleri arasında, Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şiiri , şehitler için yazılmış en iyi şiirler arasında gösterilmektedir. Çanakkale’yi anlatan daha birçok şiir ve türkü günümüzde hala gururla ve hüzünle okunmaktadır.

Şehitler ve Bayrakla İlgili En Güzel Şiirler

Vatanı içi şehit olan binlerce insan için sayısız şiir yazılmıştır. Şehitler, vatan ve bayrak için yazılan bu şiirler, gelecek kuşaklara kahramanların unutturulmaması ve büyük destanların daima yaşatılması için herkes tarafından okunmakta ve paylaşılmaktadır.

Şehitlerle ilgili şiirler arasında en iyi eserleri; Mehmet Akif Ersoy, Arif Nihat Asya, Necip Fazıl Kısakürek, Hüseyin Nihal Atsız, Behçet Necatigil, Nazım Hikmet, Sezai Karakoç vb. birçok usta şair şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak ve milli değerleri gelecek kuşaklara aktarmak için birbirinden eşsiz şiirler yazmışlardır.