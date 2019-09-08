Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
“Torunlarımıza özgür bir vatan teslim etmeye mecburuz“
Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı
Potada 993. milli sınav
Borsa liginin ağustos şampiyonu Fenerbahçe oldu
GittiGidiyor'da okul ürünleri satışları yüzde 85 arttı
Onlar ormanların atlı koruyucuları
Evlat nöbetindeki ailelerin kararlı direnişi 6’ncı gününde
“Her 100 dolarlık seramik ihracatının 82 doları ülkemizde kalıyor“
Motosikletle trafikte terör estiren “ithal” maganda yakalandı

Serinlemek için öyle bir şey yaptı ki

Antalya’da evinin salonunda takılı klimanın serinliğini yatak odasında hissetmek isteyen Orhan Tuna isimli vatandaşın bulduğu ilginç çözüm güldürdü. Büyük boy 10 çöp poşetini birbirine yapıştıran Tuna, 15 metre uzunluğa ulaşan poşetlerin bir ucunu klimaya, diğer ucunu da yatak odasına uzattı. “Nerede soğukta oturmak istersem oraya çevirebiliyorum” diyen Tuna, poşetin ucunu istenildiği takdirde alt ve üst komşulara da yönlendirebileceğini ifade etti.

İNSAN 08.09.2019, 14:22
Serinlemek için öyle bir şey yaptı ki

Antalya’da evinin salonunda takılı klimanın serinliğini yatak odasında hissetmek isteyen Orhan Tuna isimli vatandaşın bulduğu ilginç çözüm güldürdü. Büyük boy 10 çöp poşetini birbirine yapıştıran Tuna, 15 metre uzunluğa ulaşan poşetlerin bir ucunu klimaya, diğer ucunu da yatak odasına uzattı. “Nerede soğukta oturmak istersem oraya çevirebiliyorum” diyen Tuna, poşetin ucunu istenildiği takdirde alt ve üst komşulara da yönlendirebileceğini ifade etti.

Antalya’nın Kepez ilçesinde şoförlük yapan bir çocuk babası 29 yaşındaki Orhan Tuna’nın evinin tüm odalarına klima serinliğini yaymak için bulduğu ilginç çözüm ‘yok artık’ dedirtti. Tuna, evinin salonunda takılı klimaya birleştirdiği 10 adet büyük boy çöp poşetini takarak klimadan üfleyen serin havayı diğer odalara yaymayı başardı. Daha önce yatak taşıyarak salonda yatmak zorunda kalan Tuna, bulduğu çözüm sonrası serin serin yatak odasında yatma keyfini yaşadı.

“ÇÖP POŞETİNİ GÖRÜNCE KAFAMDA PARLADI”

Fikrin 2 yıl önce aklına geldiğini belirten Tuna, 3 gün önce babası ve arkadaşlarıyla düşüncesini paylaştığını ancak karşılığında olumsuz görüşler aldığını anlattı. Tuna, “3 gün önce çöp poşetini gördüm. O ara kafamda parladı. Birleştirerek yapmayı düşündüm. Babama ve arkadaşlarıma fikir danıştım ama ‘olmaz’ dediler. Eşim de önce olumsuz tepki verdi. Sistemin çalıştığını görünce ‘iyi ki de yapmışsın’ dedi. Kimse olumlu bir cevap vermedi açıkçası. Ancak ben 15-20 dakikada düzeneği hazırladım” dedi.

Her gün yatak taşımaktan kurtulduğunu dile getiren Tuna, “Gayet içeride klima varmışçasına çalışıyor. Salonda 26 derecede yatıyordum, yatak odası için 24 derecede açtım. Buz gibi odada yatıyorum” diye konuştu.

“ALT VE ÜST KOMŞULARA DA SOĞUK HAVA VEREBİLİRİM”

Tuna, diğer vatandaşların da sistemi denemesi için görüntüleri sosyal medyadan paylaştığını belirterek, “İşine yarayan yapsın diye Antalya Hakkında diye bir sayfaya attım. Olay buralara kadar geldi. Şuan 10 çöp poşeti var. Yatak odasına gidiyor. Nerede soğukta oturmak istersem oraya çevirebiliyorum. Alt veya üst komşuya da soğuk hava verebilirim” ifadelerini kullandı.

(Suat Metin - Huriye Ferah Vanlı/İHA)
Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Eylül 2019
İmsak 04:49
Güneş 06:15
Öğle 12:52
İkindi 16:27
Akşam 19:18
Yatsı 20:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@