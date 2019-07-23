Ülkücü Japon Keisuke Keisuke Wakizaka'nin sıra dışı hikayesi - Ülkücü Japon Keisuke

Yüksek lisans ve doktora eğitimi almak için Türkiye’ye gelen Japon vatandaşı Keisuke Wakizaka, Milliyetçi Hareket Partisinin hemen hemen tüm organizasyonlarına katılarak, MHP’yi ve ülkücüleri çok sevdiğini söylüyor.

Yıldız Teknik Üniversitesinde master yaptıktan sonra OTDÜ’de uluslararası ilişkiler doktorası yapan Japon Keisuke Wakizaka, 6 yıldır Türkiye’de yaşadığını ve bu süre zarfında Milliyetçi Hareket Partisini kendisine oldukça yakın gördüğü söyledi.

MHP’nin birçok organizasyonuna ve genel merkezine sık sık gittiğini belirten Wakizaka; Japonya’da da herkese MHP’yi anlattığını söyledi.

Şehitleri Anma Etkinliklerine Katıldı!

Erzurum Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirilen Türk – Ermeni sempozyumuna katılan Wakizaka, Ermeni çetelerce katledilen Türkler için şehitlikte yapılan anma törenlerine katıldı.

Keisuke Wakizaka anma sırasında bir elinde Türk bayrağını tutarken diğer eliyle de ülkücü hareketin sembollerinden olan bozkurt işaretini yaptı. İstiklal Marşı okunurken de İstiklal Marşı’na eşlik eden Keisuke Wakizaka, programa katılanlar tarafından bu hareketiyle takdir topladı.

MHP’nin Seçimlerde Oylarını Artacağına İnanıyorum!

Japon vatandaşı Keisuke Wakizaka, Türkiye’ye gelemeden önce siyasi birçok hareketle yakından ilgili olduğunu ve Türkiye’ye gelince MHP hakkında bilgi sahibi olduğunu ve okuduğu kitaplardan kendisine en yakın siyasi oluşumun Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu belirtti.

Okuduğu kitapları ailesine gösterdiğini ve onlar tarafından da MHP’nin benimsendiğini söyleyen Wakiza, bizlerde örf ve âdetine yürekten bağlı kişileriz bu nedenle MHP’yi kendime yakın buluyorum diyerek sözlerine devam etti.

Yapılacak seçimlerde MHP’nin oylarını arttıracağına inandığını söyleyen Japon vatandaşı Wakizaka, Japonya’da birçok kişiye MHP’den bahsettiğini söyledi.

Vatandaşların Yoğun İlgisiyle Karşılaştı!

Erzurum Atatürk Üniversitesinin şehitleri anma etkinliklerine katılan Wakizaka, törenler sırasında yaptığı davranışlar nedeniyle Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bir elinde Türk bayrağı tutup diğer eliyle bozkurt işareti yapan Keisuke Wakizaka, İstiklal Marşı okunurken marşa da eşlik ederek kameralara poz verdi. Tören sonrası birçok kişiyle fotoğraf çektiren ülkücü japon Keisuke Wakizaka , Türk milliyetçiliğini benimsediğini ve bu sebeple de Müslüman olduğunu söyledi.

Kendimi Türk Milliyetçisi Olarak Görüyorum!

Türkiye’de birçok dostu olduğunu ve gözlemlerinin MHP’nin gelecek seçimlerde oylarını arttıracağı yönünde olduğunu belirten Wakizaka, sık sık MHP genel merkezine de ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.

Türkiye’ye geldikten kısa bir süre sonra önce Müslüman olduğunu sonra da MHP’ye ilgisinin arttığını söyleyen Wakizaka, İsmail Gaspıralı’nın onun hayatında önemli bir yere sahip olduğunu da belirtti.