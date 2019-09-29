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Zeytin çekirdeklerinden tespih ve kolye yapıyor

Karaman’da yaşanan 91 yaşındaki Mehmet Emin Güzel, zeytin çekirdeğinden yaptığı tespih ve kolyeleri ziyaretine gelenlere hediye olarak veriyor.

İNSAN 29.09.2019, 11:35
Zeytin çekirdeklerinden tespih ve kolye yapıyor
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Karaman’da yaşanan 91 yaşındaki Mehmet Emin Güzel, zeytin çekirdeğinden yaptığı tespih ve kolyeleri ziyaretine gelenlere hediye olarak veriyor.

Çiftçi emeklisi olan 5 çocuk ve 9 torun sahibi Mehmet Emin Güzel, eşi Emine Güzel (87) ile Rauf Denktaş Mahallesi’nde bulunan evlerinde yaşamını sürdürüyor. Mehmet Emin Güzel, boş zamanlarını mini bir atölyeye çevirdiği evinin balkonunda geçiriyor. Güzel, zeytin çekirdeklerini kolla çevrilen zımparayla tespih tanesi haline getirdikten sonra matkapla deliyor. 91 yaşında olmasına rağmen çalışmayı çok sevdiğini kaydeden Mehmet Emin Güzel, "Boş zamanlarımı değerlendirmek için zeytin çekirdeğinden tespih ve kolye yapıyorum. Yaptığım bu tespih ve kolyelerin çoğunluğunu ise ziyaretime gelen tanıdıklarıma hediye olarak veriyorum. Şimdiye kadar birkaç tanesini sattım" dedi.

Eli ayağı tutan yaşıtlarına da vakit geçirmeleri için bir uğraş bulmaları tavsiyesinde de bulunan Güzel, "Eşim de bu konuda bana destek oluyor. Boş duracağına zaman geçirmek için yap diyor" diye konuştu.

(Mehmet Dağlı/İHA)
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