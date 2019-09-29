Son Dakika
Zeytin çekirdeklerinden tespih ve kolye yapıyor
Karaman’da yaşanan 91 yaşındaki Mehmet Emin Güzel, zeytin çekirdeğinden yaptığı tespih ve kolyeleri ziyaretine gelenlere hediye olarak veriyor.
İNSAN 29.09.2019, 11:35
Karaman’da yaşanan 91 yaşındaki Mehmet Emin Güzel, zeytin çekirdeğinden yaptığı tespih ve kolyeleri ziyaretine gelenlere hediye olarak veriyor.
Eli ayağı tutan yaşıtlarına da vakit geçirmeleri için bir uğraş bulmaları tavsiyesinde de bulunan Güzel, "Eşim de bu konuda bana destek oluyor. Boş duracağına zaman geçirmek için yap diyor" diye konuştu.(Mehmet Dağlı/İHA)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 29 Eylül 2019
|İmsak
|05:13
|Güneş
|06:36
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:42
|Yatsı
|19:59
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|6
|9
|5. Galatasaray
|6
|9
|6. Başakşehir
|6
|8
|7. Denizlispor
|6
|8
|8. Çaykur Rizespor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|5
|7
|10. Kasımpaşa
|6
|7
|11. Trabzonspor
|5
|6
|12. Konyaspor
|5
|6
|13. Beşiktaş
|5
|5
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Antalyaspor
|5
|5
|16. Ankaragücü
|5
|5
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Bursaspor
|6
|12
|2. Ümraniye
|6
|11
|3. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|4. Keçiörengücü
|6
|10
|5. Adana Demirspor
|5
|9
|6. Fatih Karagümrük
|5
|9
|7. İstanbulspor
|6
|9
|8. Altay
|6
|9
|9. Hatayspor
|5
|8
|10. Balıkesirspor
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. West Ham
|7
|12
|4. Tottenham
|7
|11
|5. Leicester City
|6
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. Burnley
|7
|9
|11. M. United
|6
|8
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|6
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|6
|13
|6. Athletic Bilbao
|7
|12
|7. Villarreal
|7
|11
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Betis
|7
|8
|11. Getafe
|7
|7
|12. Levante
|6
|7
|13. Osasuna
|6
|7
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|7
|2