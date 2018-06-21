İnsanlarımız sanayide değil, bürolarda çalışmak istiyor

Nur Çelebi / Editör

ORSİAD Başkanı Nedret Yener, sanayi sektörünün temel sorunlarının başında nitelikli/niteliksiz işçi bulamamak geldiğini söyledi, “Çünkü insanlarımız sanayide değil, bürolarda çalışmak istiyor. Sanayinin cazibesini arttırıp, eğitim sistemimizi değiştirmez isek bu sorun hep devam edecek” dedi.

TÜİK’in son verilerine göre işsizlik oranının 1,6 puanlık azalış ile yüzde 10,1 seviyesine gerilediğini anımsatan Başkan Yener, “İstihdam edilenlerin yüzde 17,7’si tarım, yüzde 19,7’si sanayi, yüzde 7,3’ü inşaat, yüzde 55,3’ü ise hizmetler sektöründe. Önceki dönemlerde olduğu gibi sanayideki istihdam oranı, hizmetler sektörünün çok altında” diye konuştu. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret Yener, ülke genelinde onbinlerce kişinin iş ararken, sanayicilerin çalıştıracak işçi bulmakta zorlanmasının kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

OSB’lerin Cazibesini Arttırmalıyız

Türkiye’de işsizlerin sanayi sektöründe değil hizmet sektöründe iş aradığının altını çizen Başkan Yener, “Dolayısıyla sanayici nitelikli veya niteliksiz çalıştıracak işçi bulamıyor. Elbette gençlerimizin sanayide çalışmak istemeyişinin gerekçeleri var. Onlar çalıştıkları alanlarda aynı zamanda sosyalleşmek, daha az riskle, daha rahat ortamlarda; bürolarda para kazanmak istiyor. Bu algının değişmesi için öncelikle OSB’lerin cazibesinin arttırılması, sanayi sektöründe çalışanlara erken emeklilik gibi, düşük ücretlilere işçi primi gibi teşviklerle pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Bunu başarırsak sanayinin istihdamdaki payı giderek artacaktır” dedi.

Meslek Liselerine Almanya Modeli

ORSİAD Başkanı Nedret Yener, sanayicinin nitelikli eleman bulma konusunda da büyük sorun yaşadığını hatırlattı. Devletin AR-Ge ve inovasyona dönük teşviklerinin önemine işaret eden Yener, “Ancak bunları kullanacak nitelikli insanlarımız yok. Dolayısıyla katma değerli ürünlerin üretimi oldukça düşük, birçok işletme kapasitesinin altında üretim yapıyor. Sorunun temelinde ise eğitim yatıyor. Sanayinin ihtiyaç duyduğu ara eleman sıkıntısını aşma noktasında meslek liselerimizin Almanya gibi ülkelerdeki eğitim modeline uyarlanması gerekiyor. Meslek lisesi, memleket meselesi. Bizim geleceğimiz üretimde, sanayide, üretim ve sanayinin geleceği nitelikli çalışanlarda” diye konuştu.