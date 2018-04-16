İlhan Cantürk / İmtiyaz Sahibi

Türkiye’de ilk internet bağlantısını 12 Nisan 1993 tarihinde gerçekleştiren Orta Doğu Teknik Üniversitesi ; Türkiye’de internetin 25. yıl dönümü nü tüm gün süren bir etkinlikle kutladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından 12 Nisan 1993 yılında gerçekleştirilen Türkiye’de ilk internet bağlantısının 25. yıl dönümünde, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi (KKM) Kemal Kurdaş Salonu ’nda “ İnternetin Türkiye’de 25. Yılı ” başlıklı bir panel yapıldı.

Açılış konuşmaları ile başlayan panelde; Nic.tr tr alana adları yöneticisi Dr. Attila Özgit, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu, RTÜK Üst Kurul Üyesi TahaYücel, BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök kısa birer konuşma yapılar.

Dr. Attila Özgit konuşmasında ilk internet bağlantısının gerçekleşmesinde yaşanan zorluklardan bahsederken geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Doç. Dr. Mustafa Akgül’ün Tükiye’de internet kullanımına katkılarını de anmayı ihmal etmedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ise ilklerin Üniversitesi ODTÜ’nün Türkiye’deki ilk internet bağlantısını gerçekleştirmesinden duyduğu gururu dile getirerek ODTÜ’nün alandaki uzmanlığını geçen 25 yılda ve hala toplumla paylaştığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından ODTÜ Görsel İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin hazırladığı, internetin Türkiye’ye gelişini öncü kişilerin anlatımıyla yansıtan “Teypnet’ten İnternet’e” başlıklı belgesel film gösterimi yapıldı.

Ardından, internetin dünü, bugünü ve geleceğine dair görüşlerin paylaşıldığı üç ayrı panel oturumu yapıldı. Tüm etkinlik internet.org.tr youtube adresinden canlı yayımlandı.