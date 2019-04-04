İran’daki sel felaketinde ölü sayısı 70’e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı ve Acil Yardım Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde sel nedeniyle 70 kişinin hayatını kaybettiği ve 768 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde hayatını kaydedenlerin sayısı 70'e yükselirken yaralı sayısının 768 olduğu açıklandı. İran Acil Yardım Kurumu tarafından yapılan açıklamada en çok can kaybının Fars eyaletinde olduğu belirtilirken, Loristan eyaletinde 14, Gülistan eyaletinde 8, Mazenderan ve Hamedan'da 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Loristan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise selin Loristan eyaletine bağlı Poldohter ilçesinde ağır hasara neden olduğu ve 256 kişinin yaralandığı belirtildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamada ise henüz 10 eyalette sel altında kalanlar için kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, selin bin 900 şehir ve köyde etkili olduğu açıklandı.

İran Kızılay Başkan Yardımcısı Şahin Fethi, Nevruz ile birlikte İran'da etkili olan sel felaketinde şu ana kadar 217 binden fazla kişiye yardım ulaştırdıklarını söyleyerek, "86 bin kişi için afet çadırları oluşturuldu ve bin 72 kişi sel bölgesinden güvenli bölgelere taşındı" dedi.

Diğer yandan İran'ın Huzistan eyaletinde etkili olan sel sonrasında Ahvaz-Andimeşk tren yolunun sel altında kalan raylar nedeniyle kullanılamaz durumda olduğu belirtildi. Huzistan Valiliği Kriz İdaresi Başkanı Kiyameres Hacızade Ahvaz-Andimeşk tren hattı üzerinde artan sel suları nedeniyle, tren ulaşımının yapılamadığını belirterek, "Tahran-Ahvaz seferi gerçekleştiren misafirlerimizi sel nedeniyle otobüslerle Ahvaz'a ulaştırdık" açıklamasında bulundu.

İran Meteoroloji Kurumu önümüzdeki günler için yoğun yağış ve sel uyarısında bulundu.