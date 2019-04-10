İş Dünyası Yeni Ekonomi Paketini Yorumladı

İş dünyası, geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı “Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019”u değerlendirdi. Ankara Ticaret Odas (ATO) Başkanı Gürsel Baran yaptığı yazılı açıklama ile gündemdeki yeni ekonomi paketi hakkında yorumlarda bulundu.

ATO Başkanı Gürsel Baran, geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan “Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019” hakkında yazılı bir açıklamada bulundu. Söz konusu yeni ekonomi planının disiplin, dengelenme ve değişim olarak 3 başlık üzerinde temellendirildiğini belirten Başkan Gürsel Baran, değişim döneminin yapısal reformla gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin üretim ve vergilendirme alanlarında da geniş çaplı bir revizyona gidilmesi gerektiğinin altını çizen Baran, yeni ekonomi paketinde açıklanan Kurumlar Vergisi’nin kademeli olarak düşürülmesini memnuniyetle karşıladığını sözlerine ekledi.

“Tarımda Milli Birlik Projesi Memnuniyet Verici”

Yazılı açıklamasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı yapısal dönüşüm ve reform paketinin ülkenin ihtiyaçlarının iyi bir şekilde analiz edilerek hazırlanmış olduğunu belirten Baran, vergi sisteminin değiştirilerek güven veren bir sistemin oluşturulması yönündeki gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Bununla birlikte işçi ve işverenler arasındaki en büyük ihtilaflardan biri olan kıdem tazminatının çözüme kavuşturulması, üzerinde şüphelerin bulunduğu bankacılık sisteminin güçlendirilmesi, sanayinin yerlileştirilerek yerli ürünlerin ön plana çıkarılması, Türkiye’nin coğrafi konumunun avantaja çevrilerek lojistik merkezi haline getirilmesi, Hal Yasası’nın çıkarılması, genç nüfusu istihdam etmeye yönelik eğitim planlarının ortaya atılmasının çok önemli planlar olduğunu kaydetti. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ayrıca, Bu tür yapısal dönüşüm hareketlerinin ülkemizin ekonomik sorunlarını çözeceğini ve ülke ekonomisini daha iyi noktalara getireceğini düşündüğünü belirtti.

Haksız Rekabetin Ortadan Kalkacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de gündemdeki yeni ekonomi paketi ile ilgili olarak bir basın açıklaması yayınladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan reform paketini oldukça olumlu bulduklarını ifade eden Palandöken, reformların zaman kaybetmeden hayata geçirilmesiyle piyasadaki haksız rekabet ortamının ortadan kaldırılacağını açıkladı.