11.PERYÖN İnsana Değer Ödülleri sahiplerini buldu

İnsan yönetimi alanında yenilikçi / yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanıtmayı, örnek teşkil eden nitelikteki bu çalışmaları sektöre kazandırmayı amaçlayan PERYÖN İnsana Değer Ödülleri, Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’de düzenlenen tören ile sahiplerini buldu.

11. yılında Büyük Ödülü, PERYÖN’ün 32 ülkeyi temsil eden çatı derneği EAPM - Avrupa İnsan Yönetimi Derneği tarafından tanınan ve desteklenen organizasyona; bu sene 44 kurum, 54 ayrı kategoride başvuruda bulundu.

Buna göre EAPM - Avrupa İnsan Yönetimi Derneği tarafından desteklenen ve aynı zamanda Büyük Ödül olan İnsana Değerde Liderlik Kategorisi’nde ödülün sahibi; vizyonunu “insanı ön planda tutan ve değer yaratan bir ekip olmak” olarak belirleyen Oyak Renault Otomobil Fabrikaları oldu. Kategorinin diğer iki finalisti Denizbank ve bir eBay şirketi olan GittiGidiyor idi.

İlk kez KOBİ’lere ödül verildi…

PERYÖN İnsana Değer Ödülleri tarihinde bu yıl bir ilk de yaşandı. PERYÖN, sene başında ödül kategori ve metodolojisi anlamında bazı değişikliklere gideceğini duyurmuştu. Bu bağlamda bir adım öteye taşınan organizasyon kapsamında KOBİ’lerin gelişimlerini desteklemek, yol haritaları çıkartabilmek amacıyla özel ödül süreçleri tasarlandı. Büyük, orta ya da küçük ölçekli işletmeler için ayrı değerlendirme kriterleri belirlendi ve ilk kez KOBİ başvuruları alındı.

Bu süreç sonunda Büyük Ödül, İnsana Değerde Liderlik Kategorisi’nde KOBİ segmentinde kazanan, “tüm paydaşları için sürdürülebilir fayda sağlamak amacıyla çevreye duyarlı, kesintisiz ve güvenilir doğalgaz dağıtım hizmeti sunmak” misyonunu benimseyen AGDAŞ Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. oldu. Böylece AGDAŞ Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. PERYÖN İnsana Değer Ödülleri’nde başarılı görülen ilk KOBİ olma unvanını da elde etti.

Ödül töreninin bir diğer ana kategorisi olan Değer Yaratan Uygulamalar Kategorisi’nde İK'da Dijital Dönüşüm ve İnovasyon alanında ise üç kurum; iki Ödül, bir Jüri Özel Ödülü dağılımında başarılı bulundu. Arvato Telekomünikasyon Hizmetleri ve DenizBank ödülün sahibi olurken, Kastamonu Entegre Ağaç. San Jüri Özel Ödülü’nü kucakladı.

Gene Değer Yaratan Uygulamalar Kategorisi’nde olan, Gelişim ve Yetenek Yönetimi alanında Koçtaş Yapı Marketleri,Jenerasyon ve Çeşitlilik Yönetimi alanında Yeşim Tekstil, İnsan Gücü Planlaması ve Verimlilik Yönetimi alanında TÜVTÜRK, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği alanında Organik Kimya, İşveren Markası Yönetimi ve Bağlılık alanında ise Penti Giyim ödül kazandı.

“EAPM desteği ve KOBİ katlımı PERYÖN için çok kıymetli”

Ödüllerin bu sene pek çok ilki bir arada barındırdığını anlatan PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz, “2008 yılından bu yana bağımsız bir organizasyon olarak düzenlenen PERYÖN İnsana Değer Ödülleri, Büyük Ödülü, bu sene çatı derneğimiz EAPM - Avrupa İnsan Yönetimi Derneği tarafından tanındı ve desteklendi. Bu gelişme ile global alanda EAPM’nin tanıdığı tek ödül oldu. Türkiye’nin insan değeri yönetiminde bilinirliğini, ödül aday ve sahiplerinin uluslararası tanınırlığını, prestijini çok özel konumlandıran bu gelişme için başta EAPM Başkan Yardımcısı ve World Federation Genel Sekreteri Bob Morton olmak üzere, emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. PERYÖN bu yıl kategori ve metodoloji anlamında da bazı değişikliklere gitti. KOBİ’lere de daha etkin seslenmeye başladı. Artık ödül süreçlerimize KOBİ’leri de dahil ediyoruz. Onların da başarılı uygulamalarını daha geniş kitlelere duyuruyoruz. EAPM desteği ve KOBİ katlımı bizim için çok kıymetli bir gelişme” dedi.

Büyük Ödül değerlendirmeleri esnasında EAPM'yi temsil etmekten mutluluk duyduğunu belirten EAPM Başkan Yardımcısı Bob Morton ise “Türkiye'de insan yönetimi alanındaki çalışmaların profesyonelleşmesine önemli katkılar sunan PERYÖN’ün sadece kendi coğrafyasına değil EAPM'ye de yaptığı katkıya büyük değer veriyoruz. PERYÖN’ün İK alanının gelişimindeki liderliğini tanımak, bu başarılı hikâyeyi tüm üyelerimize anlatmak için ödülü desteklemek istedik. Sürece dahil olduğumuz ve ödül töreninde bu heyecanı paylaştığımız için mutluyuz” dedi.