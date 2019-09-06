Adil Pelister: “Kimya sektöründe büyük ölçekli yatırımların artmasını bekliyoruz”

Adana ilinde yapılacak olan polipropilen üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin karar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürürlüğe girdi. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Ceyhan Polipropilen AŞ’nin, Adana’daki polipropilen üretim tesisi projesi, devlet yardımı almaya hak kazandı. Petrokimya alanında faaliyet gösterecek bu büyük yatırımın devletimiz tarafından desteklenmesi sektörümüz adına çok sevindirici bir haber. Önümüzdeki süreçte kimya sektörümüzde büyük ölçekli yatırımların artmasını bekliyoruz” dedi.

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, 4 Eylül 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle karara bağlanan ve 5 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan karara ilişkin yazılı değerlendirmede bulundu.

Pelister, şunları söyledi: “Kimya sanayide en çok ihracat gerçekleştirilen alt sektörlerimizden plastik ve plastik mamullerinin hammadde tedariğinin yüzde 82’si yurtdışından sağlanıyor. Dolayısıyla kimya yatırımında birinci önceliğimizin petrokimya ve türevlerinin üretimi olması gerekiyor. İKMİB olarak, kimya sektörüne ilişkin bu konularla ilgili Bakanlıklarımızla istişarelerde bulunuyor, önerilerimizi ve sektörümüzün ihtiyaçlarını dile getiriyoruz. Bu kapsamda, Çukurova bölgesinde büyük ölçekli petrokimya tesisi kurulması, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde başlayacak büyük ölçekli yatırımların tamamlanarak temel petrokimyasallar da dâhil olmak üzere entegre üretim yapısının kurulması, Nükleer Santrallerin kurulumunda ihtiyaç duyulacak çok yüksek ısıya dayanıklı kompozit malzemeleri yerli üretimden tedarik edebilen firmaların desteklenmesi, biyokütle ve atıkların verimli kullanılarak kimyasal üretiminde alternatif girdi olarak değerlendirilmesi önerilerimiz On Birinci Kalkınma Planı’nda da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde sunulan On Birinci Kalkınma Planı’nda Ceyhan Endüstri Bölgemiz petrokimya için öncelikli yatırım bölgesi olarak ilan edildi. Ceyhan Polipropilen Üretim AŞ’nin, Adana’nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştireceği, yılda 450.000 ton kapasiteli polipropilen üretim tesisi projesi, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar çerçevesinde devlet desteği almaya hak kazandı. Petrokimya alanında faaliyet gösterecek bu büyük yatırımın devletimiz tarafından desteklenmesi sektörümüz adına çok sevindirici bir haber. Yatırımın 5 yılda tamamlanması bekleniyor. Ülkemize katma değer sağlayacak bu yatırımın sahibi Rönesans Holding’e başarılar diliyor ve başta Cumhurbaşkanımız ve ilgili Bakanlıklarımız olmak üzere projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.En yakın zamanda temelinin atılıp projenin tamamlanmasını diliyorum. İKMİB olarak sektörümüzün gelişmesi için çalışmaya ve firmalarımıza destek olmaya devam edeceğiz.

Bu ve benzeri yüksek hacimli yatırımlarla ilgili somut adımların atılması önemli. Bu projelerin sektörümüze ivme kazandıracağına ve alt sektörlerimizde ithalat bağımlılığının azalmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte kimya sektörümüzde büyük ölçekli yatırımların artmasını bekliyoruz.”