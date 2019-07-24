ALD Automotive 2020 Hedefi Filosundaki Elektrikli ve Hibrit Araç Sayısını 200 Binin Üzerine Çıkarmak

ALD Automotive Türkiye, müşterilerini hibrit araçlar konusunda bilinçlendirmek, karbon ayak izini düşürmenin önemine dikkat çekmek amacıyla Toyota Türkiye işbirliğiyle, müşterilerinin katıldığı özel bir “Hibrit Etkinliği” gerçekleştirdi. Etkinliğe katılanlar Corolla, CH-R, RAV4 ve Lexus RX modelleri de dahil olmak üzere Toyota ve Lexus’un tüm hibrit portföyüyle İstanbul ile Adapazarı arasında test sürüşü yapma fırsatını yakaladı. Katılımcılar, Toyota'nın Corolla ve CH-R modellerinde dünya çapındaki hibrit üretim tesisi olarak konumlanan Adapazarı fabrikasını da ziyaret ederek hibrit teknolojiler konusunda merak ettikleri soruların yanıtlarını aldı. ALD Automotive Türkiye, farkındalık arttıran kampanyalarına devam etmek, filo müşterilerini yeşil araç kullanımına teşvik etmek, çevreye duyarlı kalmalarını sağlayarak orta vadede maliyet azaltma fırsatları yaratmaya katkıda bulunmak için gelecek aylarda başka etkinlikler de organize etmeyi planlıyor.

Gerçekleşen bu özel etkinlik, ALD Automotive'in dünya çapında uyguladığı kurumsal sosyal sorumluluk stratejisini de destekliyor. 2018 yılsonu itibarıyla tüm dünyada filosunda 102 binbulunan ALD Automotive, filo yakıt tüketimini ve CO2 salınımını daha da azaltmayı, 2020 yılında düşük salınımlı araç sayılarını ikiye katlayarak küresel filosundaki elektrikli ve hibrit araçların sayısını 200 binin üzerine çıkarmayı amaçlıyor.

ALD Automotive'in filosunda karbon salınımı, 2011'den beri küresel seviyede sürekli olarak azalıyor. 2018 yılsonu verileri, ortalama 119 g/km'lik bir karbon salınımı olduğunu gösteriyor. Bu durum 2016 aktif filosuna kıyasla 3g/km'lik bir iyileşme anlamına geliyor. Şirket, orta vadede karbon ayak izini 110 g/km'ye düşürmeyi amaclıyor.

Bu geçişi daha fazla desteklemek isteyen ALD Automotive, geçen yıl yeşil filosunu finanse etmek için ilk pozitif etki bonosunu başarıyla ihraç etti. 500 milyon euro değerinde 4 yıl sabit oranlı öncelikli tahvil, şu anda sadece uygun araçların finanse edilmesi için kullanılıyor. Bu ihraç, şirketin temiz taşımacılığa yatırım yapmak ve düşük karbonlu bir geleceğe geçişi teşvik etmek amacıyla yenilikçi finansal çözümler bulma konusundaki taahhüdünü de kanıtlıyor.