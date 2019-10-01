Ankaralı iş adamları Tayvan'a açılıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Uzak Doğu ekonomisinin yükselen yıldızlarından olan Tayvan ile ticari ilişkilerle yatırım fırsatlarını geliştirmek amacıyla Taipei İthalat ve İhracatçılar Derneği (IEAT) ile ticari iş birliği protokolü imzaladı.

ATO’nun Duatepe Hizmet Binası’nda gerçekleşen protokol imza töreninde konuşma yapan ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO üyelerinin dış pazardaki rekabet gücünü ve ihracat kapasitelerini artırmak için Tayvan ile Ticari ilişkileri geliştirmeyi istediklerini söyledi. Aktay, “Tayvanlı iş adamlarıyla iş birliğine hazırız” dedi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 1,9 milyar dolar olduğunu ve bunun 1,6 milyar dolarının Türkiye’nin ithalatını oluşturduğunu bildiren Aktay, Ankara ile Tayvan arasındaki ticaret hacminin ise 105 milyon dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Bu rakamları yeterli bulmadıklarını kaydeden Aktay “Ankara’da yatırım yapmak isteyenlere her türlü yardımı yapmaya hazırız. Tayvan ile pek çok sektörde ticaretimiz var. Önümüzdeki dönemde iş birliği yapacağımız sektörler arasında gıda inşaat, otomotiv ve iletişim gibi sektörler ön palana çıkıyor” diye konuştu. Aktay, konuşmasında Ankara ekonomisi ve yatırım yapılabilecek alanlar konusunda da detaylı bilgi verdi.

“ATO İLE AYNI VİZYONU PAYLAŞIYORUZ”

Tayvan’ın başkenti Taipei’de faaliyetlerini sürdüren Taipei İthalat ve İhracatçılar Derneği (IEAT) İcra Direktörü Hung-Ming Lin de konuşmasında dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. IEAT’ın 72 yıllık bir sivil toplum örgütü olduğunu ve farklı alanlarda 6 binin üzerinde üye firmaya hizmet sunduğunu anlatan Lin, Tayvan’daki en büyük ticaret organizasyonu olduklarını söyledi. Lin, “ATO ve IEAT olarak iç ve dış ticarete yönelik faaliyetleri ve yatırımları destekliyor ve aynı vizyonu paylaşıyoruz” dedi.

Yeni yüzyılın gereği olarak iş hayatının merkezini insan, ticaret ve kültür değerlerinin dengeli etkileşimi üzerine kurmayı hedeflediklerini anlatan Lin, “İmzalayacağımız bu anlaşmayla daha yakın ticari iş birliği kurmak için sağlam bir zemin oluşturduğumuza inanıyorum” diye konuştu.

Taipei Ekonomi ve Kültür Bölümü Ankara Temsilcisi Yaser Tai-Hsiang Cheng de konuşmasında, Tayvan’da daha fazla sayıda Türk markasının tanınmasını istediklerini söyledi. Türkiye’de üretilen ürünlerin Avrupa kalitesine eşit olduğunu söyleyen Cheng, her iki ülkenin karşılıklı yatırımlarının da artmasını arzu ettiklerini bildirdi.

Ankara Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilciliği Müdürü Charles Tseng, ülkelerine dair ekonomik, sosyal ve ticari veriler içeren bir sunum yaptı.

Konuşmaların ardından protokol imza törenine geçildi. ATO ile IEAT arasında ticareti ve yatırımları geliştirme konusunda ticari iş birliği protokolüne ATO Genel Sekreteri Ahmet Güran ve IEAT Genel Sekreteri Peter W.J. Huang imza koydu.

Protokolün imza törenine ATO 49 No’lu Otomotiv Yedek Parça Perakendecileri Meslek Komitesi Başkanı Musa Beşparmak, 57 No’lu Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Emin Özkaya, 37 No’lu Konut Amaçlı Olmayan İnşaat ve Altyapı Müteahhitliği Meslek Komitesi Üyesi Sedat Dulkadiroğlu, IEAT direktörlerinden oluşan heyet ve Tayvan ile ticari ilişki geliştirmek isteyen sektör temsilcileri katıldı.