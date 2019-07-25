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ATO Başkanı Baran TCMB Faiz Kararını Değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası’nın politika faizini 4,25 puan indirmesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

İş Dünyası 25.07.2019, 16:12 25.07.2019, 16:25 Tuğçe Hanım
ATO Başkanı Baran TCMB Faiz Kararını Değerlendirdi

“PİYASALARIN ÜZERİNDEN YÜKSEK FAİZ KAMBURUNUN KALKMASI İÇİN İLK HAMLE YAPILDI”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası’nın politika faizini 4,25 puan indirmesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, “Piyasaların üzerinden yüksek faiz kamburunun kalkması için ilk hamle yapılmış oldu. Yüksek faizle Türkiye ekonomisinin yapısal dönüşüm sağlaması mümkün değildi. Faiz indirimi yatırım ortamının iyileştirilmesi ve katma değerli üretim ekonomisine yönelmek için önemli bir adımdır. ” dedi.

Baran, yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yani politika faizini 4,25 baz puan düşürerek yüzde 24’ten yüzde 19.75’e çekmesini değerlendirdi. Yüksek faizin, yatırım ve üretimin ve hatta tüketimin önündeki en önemli engellerden biri olduğunu kaydeden Baran, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından Türk Lirası’na erişimin maliyetinin gerilemesinin daha az maliyetle finansmana erişime olanak sağlamasını ümit ettiklerini söyledi.  Baran, yüksek faizin Türkiye’yi faiz maliyetiyle karşı karşıya bıraktığını ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni ekonomi programı çerçevesinde katma değerli üretim ekonomisine geçiş süreci yaşıyorken yüksek faiz tam tersi üretim ve tüketimin gerilemesine yol açtı. Merkez Bankası’nın faiz indiriminin, piyasa dengesi içinde devam edeceği ve bu durumun kaynakları üretim, yatırım ve hatta inecek tüketici faizleri nedeniyle tüketime de yansıyacak. Tüm bu gelişmelerle ertelenen iş ve alışverişlerin yeniden canlanmasıyla gayri safi milli hasıla büyümesine pozitif etki edecektir. Yüksek faizle Türkiye ekonomisinin yapısal dönüşüm sağlaması mümkün değildi. Faiz indirimi katma değerli üretim ekonomisine yönelmek için önemli bir adım.”

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