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ATO'dan Barış Pınarı Harekatına tam destek

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türk askerinin Fırat’ın doğusuna savaşı değil, barışı ve huzuru tesis etmek için gittiğini belirtti.

İş Dünyası 10.10.2019, 10:49 Ramazan Durmuş
ATO'dan Barış Pınarı Harekatına tam destek
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türk askerinin Fırat’ın doğusuna savaşı değil, barışı ve huzuru tesis etmek için gittiğini belirterek “İş dünyası olarak biliyoruz ki güçlü ekonomi ve güçlü devlet birbirinden ayrılmaz. Biz sadece ülkesinde değil, bölgesinde ve tüm dünyada barışı savunan devletimizin her zaman yanındayız. Barış Pınarı Harekâtı’nı destekliyoruz. Allah Mehmetçiklerimizi korusun” dedi.

"BARIŞ İÇİN FIRAT'IN DOĞUSUNDAYIZ"

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de, Fırat’ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin yazılı bir açıklama yapan Baran “Askerimiz savaş için değil; barış için Fırat’ın doğusuna gitti. Ankara Ticaret Odası ve iş dünyası olarak devletimizin ve ordumuzun yanında, her zaman tam destek vermeye hazırız.” dedi.   

Türkiye’nin sınırlarının güvenliği konusunda asla taviz vermeyeceğini ve tehditlere boyun eğmeyeceğini ifade eden Baran, “Askerimiz bölgeye sadece Türklere değil Kürt, Arap, Türkmen ve tüm Suriye’ye barış ve huzuru tesis etmek için gitti. Barış Pınarı Harekâtı ülkemiz ve milletimize kurulmaya çalışılan oyunların bozulması, bölgeye barış ve güvenliğin getirilmesi için başlatıldı. Allah’ın izniyle başarılı bir şekilde sonuçlanacak.  Allah ordumuzu muvaffak eğlesin. Bu harekâtta görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi Allah korusun.” dedi.

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#Barış Pınarı Harekatı #gürsel baran #ankara ticaret odası
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