Bakan Dönmez, Akkuyu’da Çalışmaları Yerinde İnceledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rosatom Devlet Kuruluşu Genel Müdürü Aleksei Lihaçev ile birlikte Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında, Akkuyu Nükleer A.Ş. ile Rus Konzern Titan-2 A.Ş. ve Türk inşaat şirketi IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklığıyla kurulan şirket arasında tasarım, inşaat ve ekipman tedarikine ilişkin sözleşme de imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile R.F. Rosatom Devlet Kuruluşu Genel Müdürü Aleksei Lihaçev Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu NGS inşaatı sahasında bir görüşme gerçekleştirdi.

SAHA ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Bakan Dönmez, ziyaret kapsamında sahada yapılan çalışmaları inceledi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yerli tedarik imkânlarının iyileştirilmesi, Türk şirketlerinin projeye katılım olanaklarını, yabancı yatırımcıların AKKUYU NÜKLEER A.Ş. sermayesine katılımları görüşüldü. Bunun yanı sıra, Akkuyu NGS'nin Türkiye ulusal elektrik şebekesine bağlantısı konusu da ele alındı. Dönmez ve Lihaçev, Akkuyu NGS inşaatı projesinin gerek Türk tarafı, gerek Rosatom Devlet Kuruluşu için stratejik önem arz ettiğini vurguladılar.

“KURULUM YÜKSEK İŞBİRLİĞİYLE SÜRÜYOR”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şunları kaydetti:

"Akkuyu NGS kurulumunu yüksek bir işbirliği ile sürdürmekteyiz. Akkuyu NGS iş planına uygun şekilde ilerliyor. Sahadaki çalışmalar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının belirlemiş olduğu güvenlik ve işletme konusundaki kriter ve standartlara göre yapılıyor" diye konuştu.

Rosatom Devlet Kuruluşu Genel Müdürü Aleksei Lihaçev de şöyle konuştu:

“Akkuyu NGS’nin benzersizliği, bu projenin "Yap-Sahip Ol-İşlet" (Build-Own-Operate) modeli ile gerçekleştirilmekte olmasıdır. Bir şirketin, nükleer santralin tasarımı, yapımı, işletmesi, bakımı ve işletmeden çıkarılmasını kapsayan yaşam döngüsünün tüm aşamalarından sorumlu olduğu dünyadaki ilk deneyimdir. Bu nedenle projeye stratejik bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz ve şimdiden tesisin gelecekteki işletmesi ve Türkiye'nin ulusal elektrik şebekesine bağlanması konularını görüşüyoruz. Ayrıca Türk müteahhitleri ve tedarikçileriyle ile işbirliğinin geliştirilmesine ve Türk personelinin eğitimine büyük önem veriyoruz, zira yerli uzmanlar ve şirketler santralin yaşam döngüsü sürecinde işletmenin her aşamasında yer alacaklardır.”

SÖZLEŞME İMZALANDI

Bu arada ziyaret kapsamında, Akkuyu NGS’nin tasarım, inşaat ve ekipman tedarikine ilişkin sözleşme Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Rosatom Devlet Kuruluşu Genel Müdürü huzurunda imzalandı. Sözleşmeye göre, Akkuyu Nükleer A.Ş. İş Sahibi, Rus "Konzern Titan-2" A.Ş. ile Türk IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklığı Yüklenici olarak sorumluluklar üstlendiler.

EPC Sözleşmesi, Akkuyu NGS tesisleri ana kısmının kurulumuna ilişkin işlerin tamamını kapsamakta olup, tasarım, mühendislik, ekipman tedariki, kalite kontrolü, iş güvenliğinin sağlanması ve inşaat işlerinin belirtilen sürelerde tamamlanmasını kapsıyor.