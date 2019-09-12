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Baran, “Faiz indirimi piyasaları rahatlatacak”

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası’nın Temmuz ayındaki güçlü faiz indiriminin ardından bugün de politika faizini 3,25 puan indirmesinin piyasaları rahatlatacak bir gelişme olduğunu söyledi.

İş Dünyası 12.09.2019, 15:35 12.09.2019, 15:48 Ramazan Durmuş
Baran, “Faiz indirimi piyasaları rahatlatacak”
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası’nın Temmuz ayındaki güçlü faiz indiriminin ardından bugün de politika faizini 3,25 puan indirmesinin piyasaları rahatlatacak bir gelişme olduğunu söyledi. Baran, “Faiz indiriminin devamı, enflasyon ve diğer göstergelerdeki iyimserliği yansıtması nedeniyle reel sektörün moral ve motivasyonunu yükselten bir karar oldu.” dedi. Özel bankaların faiz indirimi gerçekleştirmesini beklediklerini kaydeden Baran, “Bu ülke hepimizin, taşın altında bütün elleri görmek istiyoruz” diye konuştu.

YÜKSEK FAİZ BİR YÜK

Baran, yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun Temmuz ayında yaptığı 4,25 baz puanlık faiz indiriminin ardından 3,25 baz puanlık indirimin piyasaları rahatlatan bir gelişme olduğunu dile getirdi. Yüksek faizin üretim ekonomisine geçişi engelleyen bir yük olduğunu kaydeden Baran, ekonomik göstergelerdeki pozitif gelişmelerin yılsonu gösterge beklentilerini de iyimser hale getirdiğini ifade etti. Baran, “Faiz indiriminin devamı, enflasyon ve diğer göstergelerdeki iyimserliği yansıtması nedeniyle reel sektörün moral ve motivasyonunu yükselten bir karar oldu” diye konuştu.

SIRA ÖZEL BANKALARDA

Baran, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun Temmuz ayı indiriminin ardından kamu bankalarının faiz indirimine gittiğini hatırlatarak, bu kez özel sektör bankalarından da indirim beklediklerini söyledi. Baran sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yüksek faiz dinamik ve üreten bir ekonominin önündeki en önemli engellerden biriydi. Faizde indirime gidilmesi ve bunun kredi faizlerine yansımasını reel sektör olarak olumlu buluyoruz. Bu gidişata özel sektör bankalarının da destek vererek faiz indirimini gerçekleştirmelerini bekliyoruz. Reel sektörün bankalara, bankaların da reel sektöre ihtiyacı var. Biri olmadan diğerinin sağlıklı işlemesi mümkün değil. Bu ilişkinin dengeli devam etmesi ülke ekonomisine daha da pozitif yansıyacaktır. Bu ülke hepimizin, taşın altında herkesin elini görmek istiyoruz.”

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#ekonomi #faiz indirimi #ato #gürsel baran #merkez bankası
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