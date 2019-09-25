Birleşmiş Milletler'in kendini yeniden tanımlaması şarttır

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu’nda BM 74’ncü Genel Kurul Genel Görüşmeleri Açılışı’nda yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi bir konuşmaya imza attı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar, “Güya kendini "adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş" olarak tanımlayan Birleşmiş Milletler Örgütü kurulduğu tarihten beridir bu amaçları doğrultusunda olumlayacak bir çalışma yapmadığı ve uluslararası krizlerde etkin rol alamadığı aşikardır. Bu anlamda örgütün, kendisini tekrar tanımlaması ve düzenlemesi gerekmektedir” dedi.

Bu zamana kadar Afrika, Orta Doğu veya Uzak Doğu’nun kan gölüne dönmesine ve Emperyalist ve işgalci rejimlerin katliam ve hadsizliklerine göz yumulduğunun altını çizen DERSİAD Genel Başkanı Mustafa Çınar, “İnsanlığın en temel haklarının korunabilmesi adına somut hiçbir adım atılmadığı gibi vazgeçilemez “yaşama hakkı” nın temini dahi sağlanamamaktadır.Özellikle İslam Coğrafyası’ndaki çatışma ve savaş hali ile İşgalci İsrail Rejimi’nin “Soykırımlarına” karşı bir tavır alınmadığı gibi açık destekleri ile kuruluş amaçlarına ters düşülmüştür. Bu nedenledir ki Sayın Cumhurbaşkanımızın “Dünya 5’ten Büyüktür” ifadesi temel bir insan hakları ideali sunmaktadır. Buna karşın BM üyesi Devletlerin ve BM yetkililerinin hala sessiz kalması, tarihe karanlığın ve kötülüğün temsilcileri olarak geçmeleri anlamına gelmektedir” dedi.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın Her Mücadelesinde Yanındayız”

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yapmış olduğu tarihi konuşmanın her bir cümlesine iştirak ettiklerini ve bu hitabı dolayısı ile Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten şükranlarını arz ettiğini ifade eden Çınar, sözlerine şöyle devam etti: “İnsanlığı, Hak ve Adaleti öne çıkaran bu hitabı ile Emperyalist (ABD, AB ve tüm global devletler) ve Siyonist (İsrail) rejimlere karşı vereceği tüm mücadelesinde yanında olduğumuzu da ilan ediyoruz. Duamız odur ki, Rabbimiz bu karanlığın sona ereceği ve aydınlık bir dünyayı görebileceğimiz zamanları bizlere nasip etsin, Sayın Cumhurbaşkanımız ve “Hak”için canı pahasına mücadele eden tüm yürekli insanları muhafaza etsin. Selam olsun hakkın ve adaletin üstün olduğu bir zamanı murad eden, gayret eden, mücadelesini gece gündüz devam ettiren yiğit insanlara..”