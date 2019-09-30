Buderus, sektöründe ilk altın madalyasını aldı

Buderus, sponsorluğunu üstlendiği “Türkiye’nin En İyi Kombi Ustası Yarışması” projesiyle “Canlı Etkinlik” kategorisi altında “Topluluk Etkinliği” bölümünde “Altın Stevie” ödülüne layık görüldü. Stevie ödüllerinde, bu yıl 74 ülkeden 4 bini aşkın şirket yarıştı. Buderus sponsorluğunda düzenlenen “Türkiye’nin İlk ve Tek, İnteraktif ve Canlı Kombi Ustası Yarışması” ile sektörün önemli bir üyesi olan kombi montaj ustalarının sektörde sadece montaj yapan değil, aynı zamanda son kullanıcıya en kaliteli ve en doğru hizmet veren marka temsilcileri olduğunun vurgusu yapıldı. Bu yarışma sayesinde ustalar Buderus markasını yakından tanıma ve ürünlerini deneyimleme fırsatı buldular. Buderus’un sponsorluğunda yapılan bu yarışma ile ustalık mesleğinin önemine dikkat çekerken ustalığın ve iş kalitesinin sektör için çok önemli bir konu olduğunun da altı çizilmiş oldu.

Kombinin Ustası Yarışması

“Türkiye'nin ilk ve tek interaktif ve canlı kombi ustası yarışması” iki etaptan oluştu: Online ve Büyük Final. Online etapta www.kombininustasi.com mikrositesi üzerinden yarışmaya katılan ustalar onlara sorulan soruları en doğru ve hızlı cevaplamaya çalıştılar. Ayrıca “Günün Buderus Bonus Sorusu” ve “Arkadaşını davet et” gibi ek modüllerle ekstra puanlar toplayıp platformu sürekli takip ettiler. Online etabı başarı ile bitiren ilk 15 usta, DasDas’ta düzenlenen ve Buderus Türkiye Youtube kanalından yarışma ile aynı anda canlı yayınlanan, sektörün önemli markalarının da destek verdiği ödüllü etkinlikte kombi montajından değişimine farklı konularda yarışıp bilgi ve becerilerini gösterdiler. Yarışma sonunda ilk 3'e giren ve en çok beğeni alan “Gönüllerin Ustası” farklı içeriklerde ödüllerin sahibi oldular.

Stevie Uluslararası İş Ödülleri

7 farklı alanda düzenlenen Stevie Ödülleri yarışmalarına her yıl 70’i aşkın ülkeden 12 binin üzerinde başvuru oluyor. Büyüklüğü ve faaliyet alanı fark etmeksizin tüm kurumlara açık olan, aynı zamanda çalışanların da ödüllendirildiği Stevie Ödülleri, dünyanın dört bir yanında üstün kurumsal performans gösteren birey ve kurumlara veriliyor.