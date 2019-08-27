Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Başkanlığı’na Tamer Saka seçildi

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı olarak Temmuz ayı başından bu yana görev yapan Dr. Tamer Saka, 26 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen TOBB Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri Meclis toplantısında Başkan olarak seçildi.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı olarak Temmuz ayı başından bu yana görev yapan Dr. Tamer Saka, gerçekleşen toplantıda TOBB Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri Meclis Başkanı olarak seçildi. Tamer Saka, aynı zamanda Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı olarak da görev yapıyor.

Meclis Başkanı olarak yaptığı ilk konuşmasında görevi devraldığı TÇMB Yönetim Kurulu Eski Başkanı Nihat Özdemir’e teşekkür ederek başlayan Dr. Tamer Saka, “bir önceki Meclis Başkanımız ve değerli büyüğümüz Sayın Nihat Özdemir’e meclisimizde bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar için teşekkür ediyor, bundan sonrasında da oluşturacağımız sinerji ve işbirliğiyle, ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğimize inanıyorum. TOBB Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri Meclis Başkanı göreviyle sizlerle birlikte çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyacağım. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum” dedi.