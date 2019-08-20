Demirdağ, "Güneş enerjisi sektörü destek bekliyor"

Güneş enerjisindeki ivmenin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan GENSED Başkanı Halil Demirdağ; Türkiye’nin en az güneş alan bölgesi Karadeniz’in, Türkiye’den daha fazla kurulu güce sahip Almanya’dan daha şanslı olduğuna dikkat çekti. Almanya’nın Türkiye’ye kıyasla daha fazla güneş enerjisi ürettiğini belirten Demirdağ, “Ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu fark etmeli ve elektrik üretiminde güneşin payını arttırmalıyız” dedi.

Dünyada kurulu güneş enerjisi santrallerinin toplam kurulu gücü yaklaşık 510 bin MW’a ulaşmış durumda. Türkiye ise son beş yılda gerçekleşen yatırımlar ve kurulan tesislerle kurulu gücünü 5 bin MW’ı aşan bir noktaya taşımayı başardı. Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, gelinen seviyenin oransal olarak dünyadaki toplam kurulu gücün henüz yüzde 1’ine erişmese de Türkiye’nin sahip olduğu müthiş potansiyel ile bu sonsuz kaynaktan çok daha iyi bir şekilde yararlanabileceğini anlattı.

YÜKSELEN YILDIZ TÜRKİYE OLABİLİR

Güneş enerjisi sektöründe son birkaç yıldır yükselen ivmenin umut verici olduğunu belirten Demirdağ’a göre, desteklenmesi halinde Türkiye güneş sektöründe daha da büyüyebilir ve hatta yükselen bir yıldız olabilir. Smart Energy Yönetim Kurulu Başkanı olarak hem yatırımcı hem de üretici kimliği ile sektörde faaliyet gösteren Demirdağ, güneş potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Toplam güneşlenme süresi günlük 7.5 saati, yılda ise 2.741 saati bulan Türkiye, güneş enerjisi üretimi potansiyeli açısından en şanslı ülkeler arasında yer alıyor. Almanya'da ise yıllık güneşlenme süresi ortalama 1600 saat. Almanya’da; 1 MW’lık bir GES, yılda ortalama 994000 kWh elektrik üretiyor ve Almanya’nın kurulu gücü yaklaşık 46 bin MW’ı civarında. Türkiye'de ise; 1 MW’lık bir GES, yılda ortalama 1540000 kWh elektrik üretiyor, fakat buna rağmen Türkiye’nin kurulu gücü 5 bin MW’ın biraz üzerinde. 2018 yılı için Türkiye 5 bin MW güneş kurulu gücü ile 7.7 TWh’lik elektrik üretimi gerçekleştirirken; Almanya ise, 46 bin MW güneş kurulu gücü ile 45.7 TWh’lik üretime ulaşmış durumda. Yani Almanya, daha az güneş almasına rağmen Türkiye’ye kıyasla daha fazla güneşten elektrik üretiyor.”

Türkiye’nin güneş enerjisindeki gücünün farkına daha iyi varması gerektiğini belirten Demirdağ, sözlerine şöyle devam etti:

“Güneşlenme süresi açısından İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz oldukça şanslı. Kuzey ve kuzeydoğu için biraz daha şanssız diyoruz ama bugün 46 bin MW güneş santrali kuran Almanya'nın en iyi yeri, bizim Karadeniz bölgemizden daha kötü. Güneş bakımından en şanssız addettiğimiz Karadeniz de dahil, Türkiye’nin her köşesinde değerlendirilmeyi bekleyen büyük bir potansiyel var.”

GÜNEŞ SAYESİNDE 5 MİLYAR DOLAR CEPTE

Dünyada güneş enerjisi alanında başarılı olan ülkelerin yolunu açan teşviklerin Türkiye için de güzel bir örnek olabileceğini belirten Demirdağ, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Almanya, Japonya, Çin gibi ülkeler güneş enerjisini destekliyor ve doğalgaz/petrol gibi fosil kaynaklara olan talebi giderek azaltıyor. Çünkü fosil kaynaklar iklim değişikliği ve çevresel kirlenmenin birincil sebepleri arasında. Üstelik yeraltından çıkarması masraflı ve sürdürülebilirliği de yok. Bunun farkına varan gelişmiş ülkeler, yenilenebilir enerjiye destek veriyor. Mesela Almanya kendi kaynaklarından elde ettiği yenilenebilir enerjiyi geliştirmek için çok ciddi çaba sarf etti, teşvikler verdi, enstitüler kurdu. Devlet de piyasa fiyatı aslında 10 Euro cent olan elektriği 50 Euro cent’ten satın alarak sübvansiyon yaptı. Ayrıca bireylerin kendi elektriğini üretmesinin önünü açan düzenlemeler hayata geçirildi. Çünkü Almanya petrole talep arttıkça fiyatının da artacağını, petrol fiyatındaki 10 dolarlık artışın bütçesine 25 milyar dolarlık zarar vereceğini erkenden fark etti.

Türkiye içinse bu rakam yaklaşık 5 milyar doları buluyor. Yani petrol 70 dolardan 80 dolara çıktığı zaman biz yurtdışına doğalgaz ve petrol için 5 milyar dolar para ödemek zorundayız. Kendi sonsuz enerji kaynağımız varken neden bu parayı harcayalım? Güneş enerjisi sektörü desteklendiği taktirde Türkiye, dünyanın öncü ülkelerinden biri olabilir; yerli ve milli kaynağımız olan güneşimiz sayesinde ekonomimizi büyütüp güçlendirebiliriz."