Denizli İş Dünyası Mahall Bomonti'ye Hayran Kaldı

Yalnızca İzmir'in değil, Ege'nin en prestijli markalarını Mahall Bomonti çatısı altına toplamak ve bir tür buluşma platformu oluşturmak isteyen Türkerler Holding, bu amacına paralel olarak planlanan tanıtım çalışmalarına Denizli'den başladı.

Denizli iş dünyasını bir araya getiren tanıtım toplantısına Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker’in yanı sıra Denizli iş dünyasının önemli isimleri de katıldı. Projenin vizyonunun ve hedeflerinin anlatıldığı gecede Mahall Bomonti ile Ege Bölgesinde yeni bir dönemin başlayacağının altı çizildi. Projede ofis, konut, otel, yeme-içme, kültür-sanat, spor ve eğlence mekanlarının estetik şekilde bir arada yer aldığına dikkat çeken konuşmacılar, bu özelikleri ile Mahall Bomonti'nin Türkiye'de bir ilk olduğuna vurgu yaptılar.

DEGİAD Ziyareti

Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, Denizli’deki tanıtım toplantısına katılmadan önce Denizli Genç İşadamları Derneği’nin (DEGİAD) daveti üzerine dernek yönetimini ziyaret etti. Dernek Başkanı Hakan Urhan ve yönetimiyle samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, katma değer yaratacak projeler ve genç işadamlarının ülke ekonomisi için önemi konuşuldu.

İzmir’in En Yüksek Gökdeleni

İzmir’in Alsancak semtinde yükselen Mahall Bomonti tamamlandığında pek çok ilki de içinde barındırıyor olacak. 240 metre yüksekliğinde ve 58 katlı planlanan kule bölümü, İzmir’in en yüksek gökdeleni olacak.

100 Yıllık Tarih

Mahall Bomonti İzmir’in arazisi, 100 yılı aşkın bir tarihi içinde barındırıyor. Atatürk’ün İzmir’e geldiği ilk güne de, Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllara da tanıklık eden bu arazi, Mahall Bomonti İzmir’lilerin anılarıyla dolup taşmak için yeniden yaşama kazandırılıyor. Restore edilen 9 tarihi fabrika binası, kültür, sanat ve alışveriş alanları olarak tekrar hayat bulacak.

Bölgeye Değer Katacak

Mahall Bomonti içerisinde sosyal yaşama dair de pek çok ayrıntı bulunuyor. 25 bin metrekarelik alan içerisinde; seçkin mağazalar, tenis kulübü, koşu ve bisiklet yolu, bin kişilik açık hava gösteri alanı, müze ve sinema salonları, açık ve kapalı yüzme havuzu, opera ve tiyatro salonu yer alacak.

Bomontiada Geliyor

Doğuş Grubu iştiraki d.ream’in, ilk kez İstanbul’da hayata geçirdiği ve şehrin nabzını tutan benzersiz konsepti ‘bomontiada’, Mahall Bomonti İzmir ile şehre ayak basıyor. ‘bomontiada’ konsepti, İzmir’de kültür-sanat, yeme-içme, eğlence, alışveriş, iş ve sosyal yaşam alanında trendleri belirleyecek.