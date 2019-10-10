DERSİAD, "Barış Pınarı Harekatı bir merhamet duruşudur"

Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar, "Ülkemizin güvenliği ve aziz milletimizin huzuruna karşı tehdit unsuru olmaya çalışan terör örgütleri ve onların destekçilerinin sınırlarımızın güneyinde oluşturmaya çalıştıkları terör yapılanmasına dur demek ve bu terör örgütlerinin tümünü bertaraf etmek amacı ile “Barış Pınarı Harekatı” başlatılmıştır" dedi

Konuyla ilgili açıklama yapan DERSİAD Genel Başkanı Mustafa Çınar, şunları söyledi:

“Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin kendi sınırlarını ve halkını koruma hakkı uluslararası hukuk ile de güvence altına alınmıştır. Güney sınırımızın terör örgütlerinden temizlenmesi ve meşru müdafaa hakkının kullanılması gereklilik arz eden bir vak’adır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emri ile başlayan, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte gerçekleştirdiği “Barış Pınarı Harekatı” nın Milletimizin istiklal ve istikbalinin muhafazasına, başta Suriye olmak üzere tüm dost coğrafyamızın güvenliği ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyoruz.”

Barış Pınarı Harekâtı’nın aynı zamanda merhamet harekâtı olduğunu da belirten Çınar, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu harekat Aziz milletimize ve sınırlardaki kardeşlerimize karşı yapılacak her türlü saldırıya karşı bir merhamet duruşudur. Bu harekât Emperyal güçlerin yüzyıllardır kan döktüğü bu coğrafya için izzetli bir davranıştır.

Unutulmamalıdır ki Vatan sevgisi İmandandır. Rabbimiz, kahraman güvenlik güçlerimizi muzaffer eylesin. Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin birliğine ve dirliğine saldıranların tarumar olmasına vesile olsun. Şanlı Mehmetçiğimizin yolu açık olsun. Kalbimiz ve dualarımız bu vatan için canını dahi esirgemeyen aziz Mehmetçiğimizledir.”