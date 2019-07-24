Dijital Zekalı Vergiciler Geliyor

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık firması KPMG'nin hazırladığı Küresel Vergi Departmanları Karşılaştırma Araştırması, Avrupalı CEO ve vergi liderlerinin, daha geniş organizasyonel hedeflere ulaşmak için vergi departmanlarını teknolojiyle dönüştürdüklerini ortaya koydu.

Araştırmaya dünyanın önde gelen çok uluslu şirketlerinden 500'e yakın vergi lideri katıldı.

KPMG'nin EMA Bölgesi Vergi Zirvesi'nde sonuçları açıklanan araştırması, vergi liderlerinin mevcut rollerinin ötesine geçerek CEO'lar için daha stratejik partnerler haline gelme fırsatı bulduğunu gösteriyor.

Araştırmaya göre günümüzde vergi liderleri, gerçek zamanlı raporlama, e-faturalandırma gibi alanlarda öncü rol üstleniyor.

KPMG Türkiye'nin Vergi Bölüm Başkanı Şaban Erdikler, "Vergi liderleri ve şirketleri, artık teknolojinin vergi alanındaki yeri ve önemini yeniden gözden geçirmeli. Yeni dünyada iyi performansın ne anlama geldiğini tekrar düşünmeliler" diye konuştu.

Şaban Erdikler, vergi liderlerinin CEO'larıyla teknik uzmanlığı ötesinde bir şekilde vergi işlerini konuşmaları gerektiğini vurguladı.

Vergi departmanı dönüşüyor

Araştırmaya göre vergi liderleri departmanlarını dönüştürme çabası içerisinde. Bunu yaparken de 3 alana yoğunlaşıyorlar:

Süreçleri iyileştirmek için teknolojiyi kullanmak

Verimliliği artırmak için dış kaynak kullanımını keşfetmek ve eşkaynak kullanımı fırsatlarını değerlendirmek

İş gücünde yeni yeteneklere yatırım yapmak

CEO'larla görüş farkı var

Araştırma, vergi liderleriyle CEO'lar arasında vergi departmanlarının performanslarının önceliklendirilmesi konusunda görüş farklılıkları olduğunu da gösteriyor.

CEO Outlook araştırmasına göre CEO'ların yüzde 14'ü, vergi fonksiyonunun kurumsal stratejiyi desteklemesi gerektiğini belirtirken, yüzde 13'ü vergi risklerinin organizasyonel değerler ve hedefler doğrultusunda yönetilmesini bekliyor.

Vergi liderleri ise, yönetimin vergi departmanlarının hangi eylemlerini önceliklendirmesi gerektiği sorusuna ise, vergi risklerinin etkili yönetimi (yüzde 54) ile vergi beyannamelerinin doğruluğu ve cezalardan uzak durulmasını (yüzde 43) cevaplarını veriyor.

Veri odaklı öngörüler

Araştırmaya göre doküman idare sistemleri, hala vergi yazılımları arasındaki en popüler sistem. Firmaların yüzde 19'u, mevcut yazılımlarını değiştirmeyi ya da güncellemeyi düşünüyor, geri kalan firmalar ise gelecek 5 yıl içerisinde bu tür yazılımlara geçmeyi planlıyor.

Şaban Erdikler, günümüzde Avrupalı vergi liderlerinin büyük bölümünün, geçmişe göre organizasyonlarına daha fazla veriye dayalı öngörü sunabildiklerini söyledi, ancak bu alanda hala atılacak çok adım olduğunun altını çizdi.