Düğün Sezonunun Açılmasıyla Sertifikalı Altın Dönemi de Önem Kazanıyor

ALTININ DENETLENMESİ ŞART

Altının sahte olup olmadığını anlamak için laboratuvar ortamlarında belirli testlerden geçmesi gerektiğine dikkat çeken Elizi Hasır Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, “Şu an altının içerisindeki oranı denetleyen herhangi bir kurum maalesef mevcut değil. Yıllardır bu sektörün içerisinde olmama rağmen bakarak bu oranı ben bile anlayamam. Altının bu anlamda kuyumcular odası tarafından denetimden geçirilmesi şart. Ayrıca son dönemlerde internette altın ibaresiyle satılan çok fazla kaplama ürün var. Tüketicilerin bu gibi durumlara dikkat etmesi çok önemli.” diye konuştu.

KAREKOD SİSTEMİYLE ÜRÜN KİMLİĞİ OLUŞTURULUYOR

Altının oranını öğrenmek ve güvenli alışveriş yapmak için altın sertifikasının büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Fatih Yılmaz, sertifikasız ürünlerde bu oran bilinmediğinden alıcının altın satarken zarara uğradığını belirtti. fatih Yılmaz, “Tüketiciler altın alırken sadece fiyat odaklı yaklaşıyor. Bu oldukça doğal bir durum ancak düşük fiyatlı ürüne gidildiğinde altının içindeki oran düşük olabiliyor. Bu oranların fiyatla doğru orantılı olması gerekiyor. “dedi.

Fatih Yılmaz, “Ürünlerde kullanılan barkod ve karekod numarasıyla ürün kimliği oluşturuluyor. Ürünün yanında verilen garanti sertifikası, uygulamadan QR koduyla tarama yapma imkanı sunuyor. Bu kod ürünün özelliklerine ve ürünün analiz raporlarına erişim imkanı tanıyor.” dedi.

ALTIN ÜRETİMİ YÜZDE 18 AZALDI

Ocak ve Şubat aylarında toplam 1 milyon 700 bin altın üretimi yapıldı. Geçen yılın ilk iki ayında 1 milyon 188 bin 890 çeyrek altın üretilmişti. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, altında yaşanan sahtecilik ve altın fiyatlarındaki artış nedeniyle altın üretimi geçen yıla göre yüzde 18 azaldığını kaydetmişti.