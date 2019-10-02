"EGİAD'nın Melekleri" istismara dur diyecek!

2019 döneminin en önemli girişimcilik programlarından “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege” kapsamında birinciliği kazanan Purple ekibi, EGİAD Melekleri ile mentorlük eşleşmesini gerçekleştirdi. Taciz, tecavüz ve istismara uğrayan bireylere hukuksal ve psikolojik destek sağlayan bir platform olan Purple, bu yılın en önemli genç girişimcileri arasında yer alarak, Ege Bölgesi’nde hazineye akredite ilk ve tek Melek Yatırım Ağı olarak faaliyette bulunan EGİAD Melekleri ile çalışmaya hak kazanmış oldu.

İyi bir fikri olan ama bunu hayata geçirme konusunda desteğe ihtiyacı olan girişimciler ile onlara yol gösterebilecek iş dünyasının tecrübeli isimlerini buluşturmayı amaçlayan EGİAD Melekleri Mentor Ağı ile Purple ekibinin ilk eşleşmesi gerçekleştirmiş oldu. Mentor Ağında yer alan Alp Avni Yelkenbiçer (EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Levent Kuşgöz (EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi), Frederic Pagy (EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı), Özgür Kılınçlar (EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkan Vekili), Özüm İlter Demirci (EGİAD Melekleri İcra Kurulu Üyesi), Yonca Güngör Çınar (EGİAD Melekleri İcra Kurulu Üyesi), Zerrin Ülken (EGİAD Melekleri İcra Kurulu Üyesi), Taylan Tanyer (EGİAD Melekleri İcra Kurulu Üyesi), Onur Özkol (EGİAD Melekleri Üyesi – Melek Yatırımcı), Mert Hacıraifoğlu (EGİAD Üyesi), Yağız Serter (EGİAD Üyesi) ile biraraya gelen genç girişimciler ilk geri bildirimlerini aldılar.

Genç Girişimciliğin Arkasındayız

EGİAD Melekleri İcra Kurulu Geçmiş Dönem Başkan Yardımcısı ve EGİAD’ın şu an Başkan Vekilliği görevini yürüten Alp Avni Yelkenbiçer, EGİAD Melekleri’nden 6 ay mentorluk desteği alan Purple grubu ile şu ana kadar iki görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Deneyimin en pahalı kaynak olduğunu belirten Yelkenbiçer, “Amacımız fikri olan ama nasıl yol alacağını bilmeyen, yol göstermek için rehbere ihtiyaç duyan girişimciler ile her biri deneyimli mentor olan üyemiz iş insanlarını bir araya getirmek. Girişimcilik kültürünün geliştiği bir toplumda, gençlerin değer yaratacak işler ortaya koyacaklarına inanıyoruz. EGİAD Melekleri olarak girişimciliği gençlerin DNA’sına işlemek için çalışıyoruz. Ekonomik büyümenin önemli bir bileşeni olarak karşımıza çıkan girişimcilik, işsizlik sorununa karşı en etkili çözüm olacaktır. Uluslararası pazarda etkin bir oyuncu olmak, dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak, Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a dönüşen yeni dünya düzeninden geri kalmamak adına fikir üreten, ürettiği fikri hayata geçiren, yarattığı projeyle üretime ve istihdama katkı sağlayan girişimcilere her alanda büyük bir ihtiyaç bulunduğunu vurgulamak isterim. O yüzden girişimciliğin özellikle de genç girişimciliğin arkasındayız” dedi.

İstismara Dur Diyeceğiz

Taciz, tecavüz ve istismara uğrayan bireylere hukuksal ve psikolojik destek sağlayan bir platform olarak faliyet göstermeye hazırlanan Purple ekibinden Fatma Öykü Gonca, Elif Linda Grace Altıntaş, Safanur Bol, Asude Sare Balıklılı, EGİAD Melekleri Mentor Ağı ile birlikte hareket etmenin kendileri için önemli bir adım olduğunu belirterek, “Mentorlük desteğiyle girişimin sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz. Purple olarak Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan cinsel istismara karşı büyük bir çalışma içerisindeyiz. Bu soruna ülkemizde dur demeyi hedefliyoruz. Taciz, tecavüz veya genel anlamda cinsel istismara maruz kalmış bireylerin tekrar hayata dönmeleri için psikolojik destek ve terapi büyük önem arzediyor. Ancak pekçok birey bu imkanlara ulaşamıyor. Aynı zamanda hukuksal işlemler için de büyük desteğe ihtiyaçları olduğunu gözardı edemeyiz. Purple cinsiyet farkı gözetmeksizin bu durumla karşı karşıya kalmış her birey için çözüm olacaktır. Purple, cinsel istismara uğrayan her bireyin ücretsiz psikolojik ve hukuksal desteğini sağlayabilecek bir web tabanlı uygulama ve yardım destek platformu olarak büyük bir eksikliği giderecektir. Ülkemizdeki cinsel istismara uğrayan bireylerin sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmalarını ve hukuksal yollara başvurduklarında gerekli desteğin sağlanması, cinsel suç oranının azaltılmasını ve ilerleyen zamanlarda da dünyaya yayılıp başka ülkelerdeki bu sorunların çözülmesini hedeflemektedir”diye konuştu.