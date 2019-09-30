“Ekonominin tüm paydaşlarıyla sahada olan bir Türkiye göreceğiz“

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, "Önümüzdeki süreçte değişim ve dönüşümle üreterek, yılda ortalama yüzde 5 büyüyen, enflasyonunu kademeli olarak düşüren, cari dengesinde önemli bir başarı elde eden, istihdamını artıran, ekonominin tüm paydaşlarıyla, reel ve finans sektörüyle sahada olan bir Türkiye göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Olpak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi.

Geçen yıl açıklanan YEP'te hedeflenen; 2019 yılı enflasyonunun yüzde 12 olarak beklenenden daha olumlu öngörülmesi, cari açıkla mücadelede elde edilen önemli başarı ve yıl sonu için makul bir pozitif büyüme beklentisinin, bir yıl gibi kısa sürede doğru adımlarla doğru eylemlerin hayata geçirildiğini gösterdiğini belirten Olpak, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Berat Albayrak'ın bugün açıkladığı YEP’in 2020-2022 dönemini kapsayan 3 yıllık yol haritası, yaşadığımız sıkıntılı dönemi az hasarla kapatıp 'Değişim Başlıyor' temasıyla finansal istikrarı sağlayarak sürdürülebilir bir büyümeye odaklandığımızın göstergesi.

Önümüzdeki 3 yılı kapsayan plana baktığımızda; ithal ara malların yerlileştirilmesi, turizm strateji belgesi, yatırım-teşvik-vergi uygulamalarında cari denge önceliği, ihracat ana planı, lojistik master planı gibi politika ve tedbirlerle, cari dengenin makul bir seviyede tutularak ve 2022'de sıfıra indirilmesinin hedeflenmesi, kamu maliyesinde vergi reformu, vergi denetimlerinde etkinliğin artırılması ve bütçe açığının milli gelir oranında yüzde 3 üst limit konulması, ölçülü sektör odaklı kredi politikası, sanayi strateji belgesi, varlık fonu yatırım stratejisi, yargı reformu, ulusal verimlilik planı, şirket büyümesini zorlaştıran düzenlemelerin revizesi, kalkınma planı uyumlu sektör önceliklendirmesi gibi politika ve tedbirlerle yıllık yüzde 5 sürdürülebilir büyüme hedeflenmesi, kritik sektörlerin canlandırılması, genç ve kadınlar için meslek edindirme ve girişimcilik programları, istihdam teşviklerinde revizyonlar, büyümenin istihdama pozitif etkisi ve 2023 eğitim vizyonu gibi politika ve tedbirlerle işsizlik oranını tek haneli rakamlara indirilmesinin hedeflenmesi gibi başlıklar, açıklanan yol haritası için daha odaklı ve tüm ilgili yapılarla kolektif bir çalışmanın yürütüldüğünü ifade ediyor. Önümüzdeki süreçte değişim ve dönüşümle üreterek, yılda ortalama yüzde 5 büyüyen, enflasyonunu kademeli olarak düşüren, cari dengesinde önemli bir başarı elde eden, istihdamını artıran, ekonominin tüm paydaşlarıyla, reel ve finans sektörüyle sahada olan bir Türkiye göreceğiz."

Olpak, DEİK olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yürüttükleri ticari diplomasi faaliyetleriyle Türkiye'yi temsil etmeye devam edeceklerini aktararak, üyeler için sağladıkları avantajlarla daha fazla firmayı yurt dışı pazarlarla buluşturmayı, sahada daha fazla olmayı sürdüreceklerini bildirdi.