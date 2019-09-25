Filistin’de Ankara Yatırımı ve Ticareti İçin Önemli Adım

Filistin’ten bir işadamı heyeti, yatırım ve ticaret fırsatlarını görüşmek üzere Ankaralı genç girişimcilerle bir araya geldi. Son derece verimli geçen görüşmede, Türk girişimcisinin Jenin’de yatırımı için ilk önemli adım atıldı.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Dış İlişkiler Kurulu’nun organize ettiği ticari görüşmeler, dernek merkezinde geniş katılımla gerçekleşti. GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu ve yönetiminin ev sahipliğindeki görüşmede Filistin adına Filistin Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Rana Abuseba, Filistin Jenin Ticaret Odası Başkanı Duqan Abu Baker ve beraberindeki kalabalık heyet yer aldı. Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki üçüncü en büyük şehri olan Jenin’de Türk yatırımı ve ticaretinin önünü açmak üzere yapılan toplantıda Başkan Allıoğlu, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların gücüne işaret etti.

Teknoloji Ve Tecrübe Transferi Yapabiliriz

Türkiye’deki iş dünyası yapısının Filistin için son derece uygun olduğunu vurgulayan Başkan Allıoğlu, Türkiye’den Filistin’e teknoloji ve tecrübe transferi yapmak istediklerini söyledi. Filistin’e Türkler tarafından yapılacak yatırımların önemine de işaret eden Başkan Allıoğlu, Başkentli genç girişimciler olarak özellikle Jenin’deki iş fırsatlarını yerinde görmek istediklerini bildirdi. Jenin Ticaret Odası Genel Müdürü Mohammed Kmail ise Jenin’de en çok mermer, çilek, zeytin, zeytinyağı ve baharatın Türkiye’ye ihraç edildiğini, Türkiye’den ise gıda, inşaat malzemeleri ve giyim ürünlerinin ithal edildiğini bildirdi.

Filistin’e İş Gezisi Düzenlenecek

Genel Müdür Mohammed Kmail; 20 bin öğrencisi olan iki ayrı üniversiteye sahip Jenin’de yatırımcılara çok sayıda teşvik olduğunu da söyledi. Son derece verimli geçen toplantıda Ankaralı genç girişimciler için yatırım ve iş fırsatlarını değerlendirmek üzere Filistin’e bir iş gezisi düzenlenmesi kararı alındı.