GEBKİM Vakfı Mesleki Eğitimde ezber bozmaya devam ediyor

Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si olan GEBKİM katılımcılarının kurduğu GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı, okul-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu yıl LGS puanı ile ilk öğrencilerini alan proje okul GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, nitelikli mesleki eğitimde Türkiye’ye örnek olacak bir model yaratıyor. Kompozit Sanayicileri Derneği ile yapılan işbirliği ile GEBKİM MTAL’de Kompozit Pilot Tesisi kurulacak. Öğrenciler bu tesiste, otomotivden savunma sanayine kilit sektörlerde kullanım alanı bulan ve her geçen gün kendini yenileyen kompozit malzemeleri yakından tanıma ve üretim yapma fırsatını yakalayacak.

Kompozit Sanayicileri Derneği, 10-11-12 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştireceği Türk Kompozit 2019 Zirvesi ile ilgili Polin Su Parkları’nın, GEBKİM OSB’de yer alan fabrikasında bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda; Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Barış Pakiş ve GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı tarafından GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Kompozit Pilot Tesisi kurulmasına dair işbirliği protokolü de imzalandı.

GEBKİM Kimya İhtisas OSB’de yer alan firmaların ve sektörün önde gelen isimlerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı ve imza törenine; İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de katıldı.

Toplantı, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’in “2020’ye doğru dünyada ve Türkiye’de ekonomik görünüm” başlıklı konuşması ile başladı. Üçüncü çeyrekteki öncü göstergelerin Türkiye ekonomisinde ılımlı bir toparlanmayı işaret ettiğini belirten Avdagiç, yılın son çeyreğinde büyümenin artıya geçmesini beklediklerini söyledi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç’ten sonra söz alan Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Barış Pakiş, katılımcılara Türkiye ve dünyada kompozit sanayinin ulaştığı noktadan bahsederek 10 – 12 Ekim tarihlerinde düzenleyecekleri Türk Kompozit 2019 Zirvesi hakkında bilgi verdi. 2017 yılı sonu itibariyle 1,5 milyar Euro ciroya ulaşan ve 8 bin 500 kişiye istihdam sağlayan kompozit sanayi büyüme potansiyeli ile dikkat çekiyor.Barış Pakiş, Türkiye’nin kompozitte tüm malzemelerin üretildiği dünyanın sayılı ülkelerinden biri ve Avrupa’nın 6’ncı büyük üreticisi olduğunu vurguladı.

GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Vakıf olarak kimya sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların yetiştirilmesini kendilerine misyon edindiklerini belirterek GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile mesleki eğitimde tüm Türkiye’ye örnek olacak bir model yarattıklarını vurguladı. Aracı, GEBKİM MTAL’de kurulacak Kompozit Pilot Tesisi ile ilgili olarak şunları söyledi: “GEBKİM MTAL’de eğitim alan öğrencilerimizin teorik bilgilerin yanı sıra sanayi ile iç içe olmalarını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda okulumuz bünyesinde pilot üretim tesisleri kuracağız. İlk adımı Kompozit Sanayicileri Derneği ile işbirliği halinde kurulacak Kompozit Pilot Tesisi ile atacağız. İmzaladığımız protokol ile pilot tesisteki tüm kompozit malzemeler dernek tarafından sağlanacak. Ayrıca yine dernek tarafından GEBKİM MTAL eğitimcilerine kompozit eğitimleri verilecek. İmzalanan protokolün hayırlı olmasını diliyor ve Kompozit Sanayicileri Derneği’ne teşekkür ediyorum. Okulumuzda ilerleyen zamanlarda kimyanın farklı üretim kollarında pilot tesisler kurulmasına yönelik işbirliklerimiz de devam edecek”.

Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız ise GEBKİM MTAL’in gösterdiği başarının altını çizerek sanayi ve okul işbirliğinin gerek bölge gerekse Türkiye ekonomisine değerli katkıları olacağına inandığını söyledi. Yıldız, kompozit sanayi ile yapılan işbirliğinin diğer sanayilerle devam etmesini ve okulda öğrenim gören öğrencilerin farklı sanayi kollarında da iyi yetişmelerinin sağlanmasını dilediğini de sözlerine ekledi.

Program imza töreninin ardından Polin Waterparks ve GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin gezilmesi ile son buldu.