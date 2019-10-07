Genç Girişim ve Yönetişim Derneği'nden Ürdün Büyükelçisine ziyaret

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) üyelerinin dış ticaretini geliştirmek üzere yabancı misyon temsilcileriyle sürdürülen görüşme trafiğine bu kez Ürdün eklendi. GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile derneğin dış ilişkiler kurulu üyelerinden oluşan heyet, Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail İssa Rifaie ile bir araya geldi.

Ürdün Büyükelçiliği’nde gerçekleşen görüşmede Başkan Allıoğlu, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 500 üyesiyle GGYD’nin, Ankara ve ülke ekonomisinin en önemli yapılarından biri olduğunu bildirdi.

Elçilikler En Etkili Partnerimiz

Ekonomik büyümede dış ticaretin itici gücüne inandıklarını, bu anlamda ihracat konusunda üyeleri desteklemeye gayret gösterdiklerini de vurgulayan Başkan Allıoğlu, şöyle devam etti:

“Bu gayretimizde elçilikler de en etkili partnerimiz. Özellikle geçmişe dayalı güçlü ilişkilerimiz olan ülkelerin elçilikleriyle işbirliğine büyük özen gösteriyoruz. Ürdün de bu ülkelerden biri. Ürdün’deki yatırım fırsatları ve orada iş yapmak isteyen üyelerimizin ihtiyaç duyacağı unsurlar konusunda elçiliğin desteğini bekliyoruz.”

“İsimleri ve Taleplerini Bekliyoruz”

Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail İssa Rifaie de genç girişimcilerin ilgisinden duyduğu mutluluğu ifade etti, ülkesinde çok büyük yatırım fırsatları olduğunu bildirdi. Ürdün ile Türkiye arasında ticari ve sosyal ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini ifade eden Rifaie; 2020 yılının karşılıklı kültür yılı olarak belirlendiğini, söz konusu organizasyonun ticari ilişkilere de yansıyacağını söyledi. Büyükelçi İsmail İssa Rifaie bu kapsamda yapılacak bir çalışma ile Ürdün’le iş yapmak isteyen genç girişimciler için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, dernek yönetiminden üye listesi ve taleplerini kendilerine iletmelerini istedi.